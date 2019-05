Pokémon GO: así puedes solicitar un evento en tu ciudad

Pokémon GO es la aplicación que está generando más una eventos a nivel mundial y con la cual muchos usuarios han regresado para volver a capturar a todas las criaturas del mundo.

Sin embargo, estos por lo general se realizan en diversos países que o son grandes o tienen una mayor cantidad de seguidores para que así la franquicia de Pokémon GO no pierda dinero al momento de crearlos.

Pero no te pongas triste porque ya se ha habilitado un nuevo servicio por parte de Niantic.

El único requisito es que tu parque cuente con Poképaradas y un campo abierto para así la compañía creadora del juego Pokémon GO pueda postular.

¿Quieres el próximo evento Zona Safari en tu ciudad? Estos son los pasos que debes de seguir para hacerlo realidad. (Foto: Captura)

Tan solo debes escribir en Twitter #NianticLive2020 y mostrar un lugar donde deseas que se realice el próximo evento Pokémon. Incluso pueden enviar sus propuestas en la propia página web de la compañía a través de un sencillo cuestionario, en el que se pregunta, por ejemplo, si el parque permite la celebración de conciertos y festivales.

¿Qué más debe tener el parque? 20 ó 40 hectáreas, si dicho parque se encuentra en el centro de la ciudad, si es una zona segura, si está permitido celebrar festivales o si hay conectividad inalámbrica o fechas disponibles para celebrar un evento, entre otras muchas cuestiones.

Si quieres que tu ciudad albergue un evento de Pokémon GO estás ante una buena oportunidad para que Niantic, responsables del título, lo tengan en cuenta. Eso sí, no olvides estar en alerta mientras disfrutas del juego para móviles basado en la exitosa franquicia de Nintendo para evitar cualquier peligro y para no molestar a los demás.