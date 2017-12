Pokémon GO: así puedes capturar a Relicanth de manera legal

Los pokémon de la región Hoenn ya fueron habilitados en Pokémon GO sin embargo, hay algunos que no podrán ser atrapados por los jugadores de Perú y Latinoamérica, nos referimos a Relicanth, Seviper y Minum.

Estas tres criaturas son pokémon regionales, es decir, solo pueden ser atrapados en ciertos continentes, a menos que Niantic haga un evento y decida habilitarlos en todo el mundo por un corto tiempo, como sucedió con Farfetch’d.

Lamentablemente, algunos jugadores de Pokémon GO no están contentos conque Niantic haya decidido que Relicanth, Seviper y Minum sean pokémon regionales y utilizan aplicaciones para falsear su ubicación y atraparlos.

Esta es una práctica ilegal y en caso Niantic detecte un cambio brusco en tu ubicación, procederá a banearte de manera permanente, es decir, perderás todos tus pokémon que capturaste en Pokémon GO.

Así que ya sabes, la única manera 100% legal de obtener a Relicanth, Seviper y Minum es viajando a dichas regiones; sin embargo, existe un método que podría servirte, siempre y cuando tengas mucho cuidado en usarlo.

En el caso de Relicanth, este pokémon solo aparece en Nueva Zelanda, así que si tienes un amigo o familiar que vive o viajará a dicho país, le puedes dar tu cuenta de Google y pedirle que abra Pokémon GO por ti, atrape al pokémon y cierre la aplicación.

Una vez que lo atrape, no debes abrir Pokémon GO por al menos dos días (tiempo que podría durar el viaje). De esta manera, Niantic no detectará un cambio brusco en tu ubicación y no te baneará permanentemente.

via GIPHY

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

No dejes de leer

WhatsApp: su novia era muy celosa y él se reveló diciéndole esto

WhatsApp: así puedes saber qué amigo te hace gastar más megas

Google Maps: así de lujosa es la mansión de Bruno Mars en California

WhatsApp: chico ebrio se declara a su mejor amiga y sucede esto

Google Maps: hizo zoom a su casa y halló a su vecino haciendo esto con su perro

Google Traductor: si escribes Charizard te aparece algo curioso