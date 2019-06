Pokémon GO anuncia nueva semana de aventuras que traerá criaturas shiny

No paran las sorpresas. Niantic ahora acaba de anunciar un nuevo evento para Pokémon GO. Se trata de uno en donde aparecerán un montón de criaturas de tierra y roca. ¿Te animas a participar?

La nueva Semana de Aventuras de Pokémon GO empezará el 4 de junio, y estará activo hasta el martes 11 de junio. En él los Pokémon de tipo Roca como Geodude, Rhyhorn, Omanyte, Aron, Lileep y Anorith, entre otros, aparecerán salvajes con más frecuencia.

Asimismo, los Pokémon de tipo Roca como Onix, Larvitar, Lileep, Anorith y Shieldon aparecerán al eclosionar Huevos a 2 km.

¿Sabes qué criaturas aparecerán en el nuevo evento de Pokémon GO? Niantic alista otra nueva semana de aventuras a partir del 4 de junio. (Foto: Captura)

Además, durante esa semana los usuarios también podrán desafiar a Onix, el Pokémon Serpiente Roca y a otros Pokémon de tipo Roca en las incursiones. Incluso, si tienen suerte, podrán hacerse con un Lileep o Anorith variocolor.

Sobre las tareas de investigación, en esta ocasión cuentan con una temática especial y estarán disponibles por un tiempo limitado durante el evento.

De la misma manera, en la Semana de Aventuras de Pokémon GO los entrenadores también podrán conseguir x4 Caramelos por caminar con sus compañeros, visitar nuevas Poképaradas y ganar ×10 PX la primera vez que giren un Fotodisco.

Aquellos entrenadores que activen la Sincroaventura y caminen 50 km conseguirán 50.000 Polvos Estelares y 15 Caramelos Raros.

