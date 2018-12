Pokémon GO anuncia nueva forma de poder capturar a Meltan más rápido

¿Quieres tener a Meltan lo más rápido posible en Pokémon GO? Pese a que ya acabó el evento denominado Pokémon Let’s GO, la compañía creadora del video juego en realidad aumentada ha mejorado la forma de poder tener en a la criatura conocida conocida como “la tuerquita”.

Cuando sincronizabas Pokémon Let’s GO Pikachu o Eevee con Pokémon GO, no solo podrás obtener un solo Meltan, sino que ahora podrás disfrutar de un evento que, quizá, solo los que tengas ambos dispositivos: el Nitendo Switch y el smartphone, puedan obtener a la criatura.

Al abrir la caja, tendrás 30 minutos para poder disfrutar de Meltan en nivel salvaje. De tal forma que puedes también contar con la oportunidad de conseguir esos caramelos que te hacen falta para tener su evolución.

Cabe resaltar que durante el reto llamado Let’s Go, la persona deberá realizar hasta 9 tareas distintas, pero cuando estas acaben, por fin podrás tener una oportunidad para capturar a Meltan.

¿Qué es lo que pasará en tu juego? Pues el primer detalle que notamos es que Meltan se registrará como Pokémon desconocido, sin ningún tipo de vínculo con las generaciones anteriores o las futuras.

Hace algunos días, en un video se muestra al Profesor Willow junto al Profesor Oak, ambos investigando sobre Meltan. En él, desvelan que el Pokémon únicamente puede ser transferido desde el mundo Willow hacia la región Kanto a través de una caja misteriosa, elemento que será de suma importancia a la hora de capturar a Meltan en Pokémon GO, dado que servirá para “desbloquear” su aparición en Pokémon GO.

Por otro lado, si deseas evolucionarlo, necesitarás juntar hasta 400 caramelos, como lo haces con Magikarp y otro tipo de Pokémon.