Nokia 5.1 Plus: analizamos su doble cámara principal y de selfies tras probarlos

Rommel Yupanqui 16.03.2019 / 13:09 PM

Nokia vuelve a la carga ya no con sus celulares que soportaban todo tipo de golpes y hasta caídas de más de 70 pisos de un edificio. Ahora se une a la moda de los smartphones.

La compañía sigue creciendo y ha lanzado en el último Mobile World Congress (MWC 2019) su más reciente celular, el PureView 9, un dispositivo que tiene hasta 5 cámaras en la parte posterior y 2 en la frontal.

Mientras esperamos que el terminal llegue al Perú, hemos podido probar por mientras un terminal que nos está atrapando la vista por su diseño y un estilo bastante sofisticado: El Nokia 5.1 Plus.

Desde que abrimos la caja nos hemos enamorado de él y es que Nokia parece estar yendo por el camino correcto.

El Nokia 5.1 Plus cuenta con doble cámara trasera, de 13 y 5 megapíxeles, y una frontal de hasta 8 megapíxeles. ¿Qué tal funcionan sus cámaras? Las pusimos a prueba en la ciudad de Lima y esto opinamos.

cámaras principales

Las cámara del Nokia 5.1 Plus funcionan bien a la luz del día. Mientras haya sol o esté iluminado al natural, las fotos te saldrán buenas, sin exagerar en los colores o quemarlas demasiado.

El dispositivo hace muy bien su trabajo y cuenta con una aplicación bastante buena desde donde puedes elegir el modo profesional, grabar videos, ejecutar el flash, poder colocarles a las fotos el efecto Bokeh, entre otros.

Las imágenes que tomamos dan muestra de que el gama media tiene fortalezas y Nokia está avanzando en mejorarlas.

¿Te vas a comprar un Nokia 5.1 Plus? Así toma las fotos el dispositivo con doble cámara principal y una cámara para selfies. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

¿Te vas a comprar un Nokia 5.1 Plus? Así toma las fotos el dispositivo con doble cámara principal y una cámara para selfies. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

¿Te vas a comprar un Nokia 5.1 Plus? Así toma las fotos el dispositivo con doble cámara principal y una cámara para selfies. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Sin embargo, algunas cosas pueden afectar tu registro de imágenes. Las fotos a contra luz que, en muchos dispositivos se está arreglando, Nokia puede patalear un poco y solo te mostrará sombras en lugar de una imagen clara con detalles.

Asimismo en las noches, el efecto de desenfoque puede generar mucho más ruído de lo que se da cuando se aplica el modo normal del dispositivo. Sé que es un gama media, pero ya la compañía debería empezar a fabricar modelos de gran apertura y mejora en las imágenes detalles.

cámara frontal

A pesar de que no tiene modo retrato, la cámara frontal del Nokia 5.1 Plus genera óptimas fotos cuando la tomas con buenas condiciones de luz. Es decir, si estás en el campo, las imágenes que captes no saldrán ni muy pastelizadas o demasiado retocadas por el efecto de maquillaje.

Aunque no es una de las mejores que existe en el mercado, el dispositivo hace un buen trabajo bajo la luz solar, pero si estás en sombra, la oscuridad se comerá al terminal.

Un agregado es que puedes colocarle una serie de efectos a tus fotos selfies aprovechando la gran cantidad de máscaras que tiene el Nokia 5.1 Plus.

¿Te vas a comprar un Nokia 5.1 Plus? Así toma las fotos el dispositivo con doble cámara principal y una cámara para selfies. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)