Niantic confirma la llegada de la cuarta generación en Pokémon GO

Niantic quiere que completes la Pokédex bastante rápido y es que ya anunciado la llegada de nuevos Pokémon a su juego Pokémon Go. Esta confirmación la realizó a través de un trailer que ya se ha convertido en viral en YouTube.

En el video se aprecia cómo despiertan Turtwig, Chimchar y Piplup, los iniciales de la generación Sinnoh. Pero eso quiere decir que tampoco llegarán solos. Se espera que también puedan liberarse más criaturas conforme pase el tiempo.

¿Como regalo de Navidad? Al igual que los de Johto, se espera que Niantic muestre los primeros Pokémon de la cuarta generación recién a finales o inicios del próximo año.

Además, y con motivo de la llegada de Meltan, durante este invierno podremos encontrar nuevas misiones en Pokémon GO. Nuevas tareas e investigaciones que nos llevarán hasta este misterioso ser. Por ahora no sabemos cuándo llegará exactamente, pero está mucho más cerca de lo que imaginas.

Puede que Pokémon GO no cuente con la inmensa cantidad de usuarios activos que hace un par de años, pero no hay duda de que se trataba de algo insostenible. Sin embargo, con las últimas actualizaciones han conseguido que muchos de nosotros volvamos a jugar, aunque solo sea para probar los cambios.

¿Te unes a atrapar a todos los de la generación Sinnoh? Conoce cuáles serán las principales criaturas que saldrán primero en la aplicación.

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.