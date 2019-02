MWC 2019: Nokia confirma su presencia y adelanta su smartphone con 5 cámaras

Nokia no se quiere guardar nada y ya está especulando sobre lo que sería su primer smartphone de 5 cámaras y dos más en la parte frontal, el Nokia 9 PureView, el cual será mostrado por primera vez en el Mobile World Congress (MWC 2019) en Barcelona.

Juho Sarvikas, Chief Product Oficer de HMD, la compañía que se encarga de dar vida a los móviles bajo el nombre de Nokia, publicó la noticia de la presencia de Nokia con un divertido tweet.

“We really would like you to tune into our Barcelona MWC showdown on the 24th of Feb”, indica su ahora famosa frase, la cual ha sido retuiteada varias veces por diversos usuarios.

Esto alimenta más que el Nokia 9 PureView, el teléfono con más cámaras en el mercado, será lanzado en el evento de Barcelona.

¡Hasta 5 cámaras! Se confirma la presencia de Nokia en el MWC 2019 y traerá consigo un nuevo smartphone llamado Nokia 9 PureView. (Foto: Captura)

Cabe resaltar que el Nokia 9 Pureview, el smartphone que marcaría el verdadero regreso de la compañía al mercado móvil, cuenta con cinco cámaras en su parte trasera.

La pantalla será de 6 pulgadas con resolución QHD y aspecto de imagen 18:9 sin notch, Snapdragon 845, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, sensor de huellas en pantalla, carga inalámbrica y Android 9.0 Pie como parte de Android One, aunque esto no garantice 2 años de actualizaciones.

Sea como sea, la cita será este 24 de febrero en el MWC 2019 y esperemos ver más novedades de parte del regreso de esta compañía que con sus celulares indestructibles marcó toda una gama de seguidores.