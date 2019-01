MWC 2019: LG presentará el V50 en el evento, su primer smartphone 5G

No solo mostrará su filtrado LG G8 ThinQ, sino que ahora se especula que la compañía también lanzará su nuevo teléfono que siempre lo veíamos a mitad de año. Se trata del V50 y que no solo llegará con una característica particular, la de tener una función se sensores que registran el movimiento de la persona, sino también será 5G.

Según ETNews el dispositivo llegará en el próximo Mobile World Congress (MWC 2019), aunque de momento se desconoce si esta versión solo se quedará en Europa o también a la región de Latinoamérica, como el V35.

Este sería el primer año en que el V50 y el G8 ThinQ serán presentados en simultaneo.

Aunque ya se han revelado detalles del G8, este contará con un sensor de huellas, notch y una pantalla infinita, muy similares a los que LG ya presentó en el 2018.

LG lanzaría dos teléfonos en el próximo MWC 2019. El V50 se convertiría en el dispositivo con 5G de la compañía. (Foto: Captura)

Pero esto aún despierta las miradas de los curiosos que asistirán al evento en Barcelona, pues el LG V50 no solo tendrá 5G sino también sería ese misterioso teléfono que hace pocos días la compañía promocionó con un teaser.

En el video se muestra una mano pasar por una hoja de papel, puede que sea la estructura de un celular plegable. Al detectar el movimiento, se puede ir cambiando a distintas cosas.

Sería interesante que el dispositivo ya no venga con nada de botones en los lados laterales o diversos botones. Un diseño mucho más limpio en su gama alta.