MWC 2019: estos son los smartphone plegables que se verán en el evento

Ya no es una novedad de que los “teléfonos plegables” se verán en el próximo Mobile World Congress (MWC 2019) en Barcelona. Todo apunta que las compañías principales tendrán por lo menos uno en sus mesas de exhibición en la feria.

Estos dispositivos, que tienen la particularidad de doblarse y convertirse en un movil rectangular a una tablet, serán los que marcarán un antes y un después en el mundo de los dispositivos.

¿Serán un éxito comercial? Eso se desconoce, de momento, pues las personas lo que exigen no solo es más pantalla, sino un terminal más delgado, con mejores cámaras y conectividad, ello sin ir separado de la mano del procesador, el rendimiento, batería, entre otros.

Dentro del portafolio de las marcas que sabemos que lanzarán uno en el MWC 2019, están los siguientes:

Huawei presentará en el MWC 2019 oficialmente su teléfono plegable con 5G, un dispositivo que apunta a ser una verdadera revolución dentro del mercado. Su primera imagen oficial pudo ser vista cuando a través de Twitter, el fabricante lanzó la invitación para el 24 de febrero, fecha en la que se desvelaría el misterio.

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA . Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1

Aunque posiblemente sea lanzado a la par con el Samsung Galaxy S10, el teléfono plegable de la compañía surcoreana es quizá uno de los más esperados. Aunque no tiene nombre oficial, ya se ha filtrado, en un pequeño video, cómo lucirá el aspecto final del terminal. Contará con pantalla AMOLED Infinity Flex y se podrá desdoblar hasta alcanzar los 7.3 pulgadas.

Aunque fue el primer dispositivo enrollable, el cual fue mostrado en el CES 2019, en Las Vegas, este terminal ha llamado la atención de curiosos por su forma en cómo lleva a cabo las acciones sin dañar nada de lo que la frontal te ofrece. Alcanza una dimensión de 7,8 pulgadas, con una proporción de 4:3, una resolución de 1920 × 1440 pixeles y una densidad de 308 ppi. Mientras que al doblarse, se obtienen dos pantallas de 4 pulgadas aproximadamente, pero con una proporción de 16:9 por un lado y de 18:9 por el otro.

La empresa tecnológica china Xiaomi anunció que ha creado el primer teléfono móvil del mundo cuya pantalla puede plegarse por dos puntos diferentes. El cofundador y presidente de Xiaomi, Lin Bin, publicó un vídeo en su cuenta oficial de Weibo en el que muestra la innovación, asegurando que el dispositivo se puede utilizar como móvil y como tableta dependiendo de las necesidades del usuario.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype…



What does everyone think we should name this phone?#InnovationForEveryonepic.twitter.com/1lFj3nM7tD