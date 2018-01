MWC 2018: este es el smartphone que Nokia prepara para el evento

Al parecer el Mobile World Congres (MWC 2018) será la fecha indicada para que varias marcas que destacan en el sector de los smartphone puedan presentar lo último de sus elaboraciones. Tal es el caso de Nokia

La compañía en mención estaría preparando lo que sería su nuevo teléfono todo pantalla que dará que hablar en los diversos lugares en donde se exhiba.

Al parecer Nokia pretende seguir los mismos pasos que el pasado año, presentando nuevas propuestas para el año en curso durante la feria que se celebrará en Barcelona a partir del 26 de febrero.

Aunque no se sabe con exactitud qué celular presentarán, todo indica que se verá en dicho lugar el Nokia 9, un dispositivo de gama alta que es un todo pantalla, resolución 18:9 y mejoras en cuanto a fotografía.

¿Qué será? Pues eso lo tendremos que ver en el Mobile World Congress, fecha en la que veremos no solo este, sino varios otros smartphone.

Sorry for radio silence. Been super busy planning #MWC2018 . Please expect it to be awesome