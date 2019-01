Moto G6 Plus ya cuenta con Android Pie y todo esto trae de nuevo

Motorola es una de las marcas que trae Android Puro en sus dispositivos y el Moto G6 Plus no es una excepción. Ahora el smartphone ha empezado a actualizarse a Android Pie alrededor del mundo y no solo cambia algunos detalles de la barra de notificaciones, sino también mejora su seguridad.

En el apartado de usabilidad, lo que podemos encontrar de distinto es la mejora en la batería, la cual se torna más inteligente: prioriza la energía que puede consumir cada aplicación, restringiendo aquellas que se usan menos.

Asimismo su brillo automático se ajusta automáticamente aprendiendo de los hábitos del usuario a través de Machine Learning. Existen además mejoras en el panel de ajustes rápidos. Rotación de la pantalla manual

También hay un rediseño de la app de Ajustes del Sistema con iconos coloridos. Mejoras en las capturas de pantalla: ahora se incluye un editor de capturas de pantalla. Mejoras en las gestión de volumen. Zoom en el texto seleccionado. 157 nuevos emojis. Se ha añadido un botón de configuración cuando el modo Picture in Picture está activo.

Sobre las notificaciones, hay cambios en la apariencia de las alertas: ahora las esquinas son redondeadas y pueden mostrar archivos multimedia recibidos.

También hay sugerencias al descartar notificaciones. La barra de estado ahora muestra como máximo 4 iconos: si hay más notificaciones, aparecerá un punto. Hay gestión avanzada de las notificaciones.

Por otro lado, en el lado de la seguridad, se añade un tono que sonará cuando una llamada está siendo grabada. El recorrido del patrón de desbloqueo desaparece mientras se desliza por la pantalla. Datos cifrados localmente para mejorar la seguridad.