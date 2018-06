Messenger Kids: ¿sabes por qué no debes instalarla? Esta es la peligrosa razón

Rommel Yupanqui 26.06.2018 / 16:10 PM

Facebook quiere expandir su mercado y es por ello que ha lanzado, en los últimos días, en Perú, Francia y Estados Unidos un nuevo servicio llamado Messenger Kids, la app que nos permitirá conocer con quién chatea mi hijo y a quiénes agrega.

No solo eso, sino que también veremos qué fotos envían y también podremos eliminar a un amigo de la plataforma de Messeenger Kids en el caso de que el usuario que interacciona con el menor, pueda perjudicarlo.

Esta alternativa que interelaciona a chicos menores de 13 años, tiene como fin que ellos también puedan comunicarse con sus amigos de colegio, nido, sin necesidad de crearse una cuenta de Facebook común y corriente, ya que las políticas no lo establecen.

Estos son los términos y condiciones de Messenger Kida que debes tomar en cuenta. (Foto: Captura)

Sin embargo, hay algo más que la mayoría debe de saber. ¿Qué tan seguro es usar Messenger Kids? Primero, rompe con el principio de privacidad. El espiar a una persona ya nos convierte en una especie de pérdida de la libertad. Veremos todo lo que hace un hijo y eso puede ser juzgado por muchas personas quienes no gustan compartir cosas que son privadas con otros.

Segundo son las políticas y condiciones. Por si no las has leído, Messenger Kida no funciona solamente entre tú y tu hijo, sino que intervendrá un tercero. Según la app dice que “usará la información de registro, así como el nombre completo de tu hijo, como los datos de inicio de sesión, como la contraseña”.

De igual forma recopilará el contenido y la información que tu hijo recibe, enbía como contenido de mensajes, entre otras cosas. Finalmente, también compilará la información de todos los dispositivos desde donde se conecta tu hijo.

¿Eso que quiere decir? Que si, por ejemplo, instalaste Messenger Kids en una tablet o smartphone que es el tuyo, Facebook tomará los datos del teléfono, así como del sistema operativo, la versión de hardware, el tipo de conexión a internet, la calidad, el nombre de operador de telefonía del celular, proveedor de internet, idioma, zona horaria y hasta la dirección de IP.

¿Qué hago entonces? De momento no existe una garantía de parte de Messenger Kids para qué usará este tipo de información. Al parecer será para brindarnos las diversas cosas como publicidad en nuestros muros. Pero hay que tener mucho cuidado, pues ya hubo problemas con Facebook y es mejor no instalar su aplicativo para niños por el momento.