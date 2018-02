Mario Kart Tour llega a los smartphone Android y así puedes descargarlo

¡ATENCIÓN! Tras la llegada de Super Mario Run a los dispositivos Android, llega otro juego del fontanero más famoso del mundo: Mario Kart Tour, el juego de carreras de autos más popular de Nintendo. ¿Recuerdas?

Nintendo ha confirmado que Mario Kart llegará a Android a finales de marzo del año 2019. Una noticia excelente, se mire por donde se mire, pero que nos deja con varias dudas.

La primera de ellas es que, al igual que Super Mario Run, el juego sería de pago para así liberar diversos niveles que, aseguramos, serán los más fuertes y difíciles del juego, como la pista Arcoiris.

¿Alguna vez jugaste Mario Kart? Otra duda será el tema del peso y los requisitos para tener el juego en el celular. Pues, por lo general, los juegos en el smartphone funcionan con conexión a nuestra red de datos móviles.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z