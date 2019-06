Mario Kart Tour: estas son las pistas clásicas que tendrá el juego

Una de las propuestas más interesantes de Nintendo es que en los próximos meses está a punto de lanzar el juego más esperado por algunos fanáticos. Se trata de Mario Kart Tour, el famoso videojuego de carreras que llegará a los celulares de todo el mundo.

Este juego, al igual que sucedía en las consolas como PlayStations, NES, etc., deberás de competir con el resto de personas para poder ganar una determinada carrera y así desbloquear niveles.

Pero a diferencia de ellos, en Mario Kart Tour deberás pagar por algunos niveles, muy similar a Super Mario Super, para así obtenerlo. De lo contrario te quedarás estancado.

Ahora se ha descubierto que algunas pistas que salían en los juegos clásicos y diversas versiones del videojuego estarán presentes. Entre ellas:

Circuito de Mario 1 – Super Nintendo

Isla Chocolate 2 – Super Nintendo

Rainbow Road – Super Nintendo

Playa Koopa Troopa – Nintendo 64

Desierto Kalimari – Nintendo 64

El castillo de Bowser 1 – Game Boy Advance

Jungla Dino-Dino – Nintendo GameCube

La mansión de Luigi – Nintendo DS

Circuito de Toad – Nintendo 3DS

Colinas de Daisy – Nintendo 3DS

Bazar Shy Guy – Nintendo 3DS

Circuito de Mario – Nintendo 3DS

Rock Rock Mountain – Nintendo 3DS

Desde la Super Nintendo hasta la Nintendo 3DS, la compañía ha seleccionado algunas de las pistas más célebres del juego de carreras para que estén presentes también en este Mario Kart Tour. Hasta que el juego no sea lanzado oficialmente para todos, no podremos confirmar si estas son las únicas pistas retro disponibles o hay algunas más que no ha sido reportada por aquellos que han jugado a la beta cerrada.