LG G7 ThinQ: ya puedes descargar los fondos de pantalla

LG lanzó el pasado 2 de mayo su nuevo smartphone que ha sorprendido a muchos por traer el famoso notch, se trata del LG G7 que viene integrado con inteligencia artificial, doble cámara trasera, y más pantalla.

Este terminal tiene LG G7 un aspecto de relación 19.5:9, la cual se combina con una resolución QHD+ de 3.120 × 1.440 píxeles. A su vez, hemos de recordar que el panel IPS introducido implementa una nueva tecnología denominada Super Bright que permite alcanzar al display un nivel máximo de brillo de 1.000 nits, uno de los valores más altos del mercado actualmente.

Asimismo, cuenta con 4GB de RAM como 64GB de memoria interna, expandibles con una MicroSD hasta los 2 TB.

En el aspecto fotográfico, sus cámaras traseras son de 16MP Super Wide Angle con un F1.9 y 107°, así como otra de 16MP con F1.6 en 71°. Sobre la frontal, esta es de 8MP gran angular de F1.9 con 80°.

Viene con Android 8.0 Oreo, 3000mAh de batería, y vienen en colores como New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue, Raspberry Rose.

