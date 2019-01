LG G7 ThinQ se actualiza a Android Pie y estas son las novedades que trae

Aquellas personas que cuentan con un LG G7 ThinQ totalmente desbloqueado, podrás ser los primeros en disfrutar de la actualización de su dispositivo a la nueva versión del sistema operativo de Google, Android Pie.

¿Cuándo llegará exactamente? Si aún no has recibido la alerta sobre la nueva actualización, no te preocupes que esta semana, según la compañía LG, empezará a modificarse el Android de tu smartphone.

La actualización traerá todas las novedades presentadas por Google para Android Pie a mediados de año así como las propias personalizaciones de LG que incluyen un ligero rediseño de UX, la capa de personalización de la marca y nuevas funciones dentro de las aplicaciones de sistema.

Además de ello es de esperar que la actualización de Android 9 Pie para el LG G7 ThinQ cuenta con algunos añadidos como correcciones de errores y el parche de seguridad de Google de diciembre del año pasado.

En el caso de que cuentes con este smartphone, pero de parte de una operadora, es posible que la actualización demore un poco más, pues muchas veces estas restringen el sistema operativo hasta después de unos meses.

¿Cómo sé que mi dispositivo ya tiene la actualización? Simplemente dirígete a Ajustes, luego a Sistemas y allí verás la palabra “Actualización”. Dale en Buscar y listo.