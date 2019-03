Lenovo lanza portafolio de seguridad orientado al corporativo

Un ciberataque cuesta a las empresas un promedio de USD 3.62 millones y 3 de cada 4 compañías en el mundo han sufrido intentos de suplantación en identidad. Lenovo consciente de esta situación, anuncia el lanzamiento de “ThinkShield”, un paquete completo de ofertas de seguridad de extremo a extremo para las empresas, muy presente en el portafolio Think, que responde a las necesidades del mercado corporativo actual.

“Si no estamos prevenidos con herramientas de software y hardware alrededor del equipo podríamos ser parte del grupo de empresas que serán hackeadas en algún momento”. En Lenovo, la seguridad es la base de todo lo que hacemos. Desde el desarrollo de productos, durante la fabricación y en todo el ciclo de vida de uso del equipo, nos enfocamos en prevenir los ataques hacia los datos e información sensible de nuestros clientes”, indica Nataly Risco, Gerente de Producto del Segmento Relacional de Lenovo.

ThinkShield posee una serie de herramientas que logran salvaguardar los datos ofreciendo a su vez soluciones que identifican y previenen las amenazas filtrándolas antes de que se propaguen. Por ejemplo, ThinkPad PrivacyGuard presente en las pantallas de las notebooks detecta la presencia y la observación a través de la cámara sin que el usuario pueda haberse percatado, oscureciendo de inmediato la pantalla para prevenir el robo de información, también cuenta con la persistencia desde la BIOS para que el equipo no pueda ser vulnerado, permitiendo salvaguardar las herramientas corporativas instaladas.

Otras funciones de seguridad de este nuevo portafolio incluyen, entre otras cosas, protección inteligente desde los puertos USB, verificación de la seguridad de la red wifi, que se está solicitando ingresar, encriptación de los discos, certificaciones de autenticidad con alianzas líderes en el mercado, entre otras soluciones.

Con ello, el departamento de IT puede evitar que los colaboradores descarguen datos en dispositivos no protegidos, conectarse a redes no seguras, seguridad en la autenticación en entornos fuera de la red corporativa y así prevenir y evitar que los hackers roben valiosa información.

ThinkShield es escalable para satisfacer requisitos únicos de cada compañía, abarcando soluciones de dispositivos, datos, identidad y soluciones en línea. De esta forma, aseguramos que las empresas estarán un paso adelante de los ciberataques”, dijo finalmente Risco.

Este portafolio de seguridad de Lenovo es el paquete más completo para prevenir los ciberataques a los que están expuestos las empresas en el mercado actual.