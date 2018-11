Lanzan la Poké Ball Plus y así puedes sincronizarla con tu cuenta de Pokémon GO

No solo le bastó el Pokémon GO, sino que ahora Nintendo está arrasando con su nuevo producto, el Poké Ball Plus, una especie de Pokébola que te permitirá capturar a todas las criaturas favoritas del juego de Niantic sin necesidad de sacar el celular.

Asimismo, gracias a ello, ya podemos tener este complemento perfecto para nuestras aventuras, ya que Pokémon GO ahora compatibiliza los pasos que damos gracias a Google Fit, esto lo llamó las Sincroaventuras.

Pero cómo logro sincronizar la Poké Ball Plus con mi dispositivo. Los pasos son bastante sencillos y no necesitas para nada descargar otro tipo de aplicaciones de terceros que generarían un posible baneo por parte de Niantic. Sigue los siguientes pasos:

Primero, asegúrate de que la conectividad Bluetooth de tu smartphone está activada, y que la versión de Pokémon GO que tienes instalada corresponde a la numeración 0.37.0 o superior.

Abre Pokémon GO en tu Android y en los ajustes de la app busca el menú Poké Ball Plus, pero no pulses sobre él aún.

Pulsa sobre el botón “A” de tu Poké Ball Plus hasta que el LED de color blanco comience a parpadear. Ahora sí puedes pulsar sobre “Poké Ball Plus” en el menú de Pokémon GO.

de color blanco comience a parpadear. Ahora sí puedes pulsar sobre “Poké Ball Plus” en el menú de Pokémon GO. El juego comenzará a buscar dispositivos cercanos. En caso de encontrar tu Poké Ball Plus, se llevará a cabo la conexión.

Nintendo lanza su nuevo dispositivo capaz de atrapar a tus criaturas favoritas de Pokémon Go sin sacar el smartphone. (Foto: Nintendo)

Tras ello solo saldremos a la calle y automáticamente veremos cómo la Poké Ball Plus nos lanza una serie de colores, como si fuera una linterna. Pero estos representan, al igual que la Pokémon GO Plus, la aparición o escapatoria de una criatura.

Vibración y luz verde: Hay un Pokémon cerca.

Hay un Pokémon cerca. Luz de color azul: El verde indica que te encuentras cerca o dentro de una Poképarada.

El verde indica que te encuentras cerca o dentro de una Poképarada. Luz de color amarillo: El amarillo indica que no has capturado el Pokémon que ha aparecido.

El amarillo indica que no has capturado el Pokémon que ha aparecido. Luz de color rojo: El Pokémon cercano que ibas a capturar ha huido.

El Pokémon cercano que ibas a capturar ha huido. Luz multicolor: Tras pulsar el botón de captura, significa que has tenido éxito.

Cabe resaltar que este anuncio va en conjunto con el lanzamiento en el mundo del nuevo juego de Pokémon, Let’s Go Evee! y Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, los cuáles ya se han convertido en el favorito de muchos.

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.