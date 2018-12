iPhone XS Review: analizamos el teléfono de Apple y este es el resultado

Rommel Yupanqui 04.12.2018 / 11:35 AM

A pesar de que Apple disminuyó sus ventas en el último año, eso no le hizo perder la cabeza y no lanzar un dispositivo este año. Para este 2018, la compañía de Cupertino renovó sus celulares de aniversario, el iPhone Xs, y no solo reforzó su diseño, sino que mejoró sustancialmente ciertos aspectos.

Peru.com recibió por primera vez uno de los dispositivos de Apple. Cabe precisar que ni una compañía o los encargados de las tiendas de iShop por lo general no tienden a prestar terminales para test para los periodistas.

Sin embargo, con un poco de suerte, obtuvimos un iPhone Xs gracias a Claro. Es por esta razón que nuestros amigos de la web podrán disfrutar del primer review de un dispositivo de Cupertino.

¿Será buena idea comprar un teléfono de más de 3999 soles? Pues aquì te contamos en el siguiente análisis.

DISEÑO

En cuestión a diseño, el iPhone Xs ya no es la cáscara de huevo similar al iPhone X, es decir, puede que caiga al suelo y ya no se hará añicos. Por lo menos Apple escuchò a sus usuarios y mejoró ese aspecto.

Luego la estructura sigue siendo la misma. El iPhone Xs tiene una estructura de 143.6× 70.9 × 7.7 milìmetros y pesa alrededor de 177 gramos. En la mano es bastante fàcil usarla con una sola mano. No sufrirás ni estirarás los dedos como sí lo realizas con otros dispositivos de Android.

¿Qué tal nos ha parecido este equipo? Por primera vez hemos probado un iPhone Xs de Apple y esto es lo que opinamos del celular con doble cámara. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

La sensación táctil que ofrece es bastante rápida y práctica. Notarás suavidad cada vez que quieras pulsar una determinada aplicaciòn, así como colores más reales gracias a su pantallla de 5.8 OLED que destacaremos más adelante.

El iPhone Xs cuenta en la parte frontal una cámara de 7 megapíxeles inmersa en un notch que, en apariencia, te terminarás acostumbrando. Dentro de esa cuña también está el lector de rostro o Face ID para desbloquear tu equipo sin necesidad d tocarlo. Este fue fàcil y ràpido de registrarlo.

También está el puerto de carga lightning, los botones para subir y bajar el volumen, además del botón de bloqueo y el exclusivo para llamar a Siri. ¿Còmo apago mi iPhone Xs? Pues para ello hemos elaborado un tutorial para que asì sirva de referencia.

En la zona trasera ubicamos un panel hecho de cristal, bastante más fuerte que el iPhone X. Este ya no se rompe en añicos. Por otro lado, también están las dos cámaras de 12 megapíxeles cada una en un rincón y, finalmente, el logo de la manzana.

Tanto el puerto lightning y los parlantes inmersos en la parte superior del equipo hacen que el dispositivo suene mucho más fuerte y no necesites parlante de por medio.

A pesar de ser un modelo que ya habíamos visto, el iPhone XS es un dispositivo bastante delicado, moderno, fresco y a su vez elegante. Nadie se registe en manipularlo cuando lo vez primera vez. Te picarán los dedos. Y si eres un usuarios que pasa de Android a iPhone, te será muy fácil empezar a manipularlo (nos demoró solo 2 días en saber cómo funciona).

PANTALLA

Sobre la pantalla, aunque es muy pequeña, cuenta con una resolución OLED bastante clara. No encontrarás que los blancos se amarilleen, ni mucho menos observarás que los negros producen sombras molestoSas, esto gracias a su tecnología Super Retina HD que hace que tu vista no se canse al momento de manipular el teléfono.

En torno a sus dimensiones, estas son de 2.436 × 1125 píxeLes y tiene 458 ppi, lo que será suficiente para que no te pierdas tus notificaciones si es que las lees bajo el sol.

La pantalla del iPhone Xs ocupa alrededor del 89.2 % de, acompañado por el notch que ya se ha vuelto un clásico no solo en los dispositivos d Cupertino, sino también en Android. Sin embargo, aún tenemos ciertos bordes bastante pronunciados. Los bíseles molestan un poco. Quizá Apple ya debió modificar este tema para así sumarse a los todo pantalla.

Puedes activar y desactivar el TruTone, pues al inicio, cuando enciendes el teléfono por primera vez, observarás las cosas en amarillo, pero si se lo quitas, todo lo que verás será mucho más parecido a la realidad.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Según la misma descripción que Apple ofrece en su web indica que su procesador el A12 Bionic puede realizar hasta cinco billones de operaciones cada segundo, ello gracias a que está compuesto de seis núcleos y siete nanómetros.

Asimismo, al iPhone Xs lo acompaña una memoria RAM de 4 GB que puede resultar ínfima, pero que al traer un diseño bastante limpio y no manipulado por las operadoras, corre velozmente todas las aplicaciones que desees, sin ningún tipo de lag.

El modelo que nos ha tocado tiene 64 GB de RAM, en color negro. Lo mejor de todo es que puedes subir tu contenido rápidamente a la nube de Google o de Apple y así evitar que tu memoria interna se llene tan rápido. Recordemos que Cupertino no te permite incrementar la memoria al dispositivo.

A pesar de toda la maravilla que existe tras el mundo de Apple, hay un ligero y pequeño error. Se calienta demasiado. No es por ser malos, pero se puede freír hasta un huevo detrás de la pantalla. Quizá ese manejo de refrigeración no ha sido bien calibrado, ojalá en futuras actualizaciones esto mejore.

EL cuestión a software, el iPhone XS viene con iOS 12, la última versión del sistema operativo en donde apreciamos cambios como información de qué app consume más batería en el terminal, una estética blanca sin interrupciones y fácil de usar.

CÁMARA

Desde que lo probamos la primera vez, nos resultó bastante eficiente pese a que hicimos pocas fotos. Pero ahora, tras tener el dispositivo durante dos semanas, las cámaras trasera de 12 megapìxeles funcionan a la perfección, no hay gránulos de por medio ni mucho menos notarás movidas las imágenes.

El terminal trae de por si el HDR activo, por lo que esto circunstancialmente mejora tus imágenes. La primera cámara tiene una apertura focal de 1.8, mientas que la segunda de 2.4 con zoom óptico o teleobjetivo.

La aplicación de la cámara es sencilla, no hay muchos atractivos e incluso puede hacer diversos efectos divertidos con el terminal, como por ejemplo una foto con el fondo negro y que resalte tu rostro como si estuvieras en un estudio de grabación profesional.

Las pulsaciones seguidas con el botón de la cámara son bastante veloces y no necesitas estar observando a cada rato la toma, pues el iPhone Xs seleccionará por ti cuál es la mejor imagen que hayas registrado de forma inteligente.

¿Qué hay en condiciones de luz artificial, natural y en modo oscuro? La cámara responde bien a todo tipo de luminosidad, no necesitas descargar una app para poder obtener un efecto mucho más decente. El trabajo que hacen los sensores son bastante llamativos.

Al momento que mires tus fotos en la computadora, te darás cuenta de la cantidad de detalles que genera al hacer un disparo. Estas son bien iluminadas y e balance de luz se adapta rápidamente gracias al procesador que lo posee.

A pesar de que en algunas imágenes notamos cierta saturación, sobre todo al caer la noche, eso no ha sido problema para poder destacar con claridad los detalles de un determinado objeto. Asimismo, si aplicamos a todas las fotos el zoom óptico, verás que no hay deformidad de por medio.

Sobre la cámara frontal, sin duda una de las mejores que he probado este año. A pesar de que este no ofrece los modos de belleza tradicional, el iPhone Xs te brinda un modo de desenfoque y además diversos modos para tomarte ese selfie de portada: uno de ellos es el de escenario, el cual se ha convertido en mi favorito.

A pesar de ello, falta cierta mejoría en las noches. Las fotos, si no tienes mucha luz, te saldrán demasiado oscuras y no ni siquiera te ofrece una ráfaga de luminosidad para que tu rostro salga claro.

BATERÍA

Aunque no lo menciona por ningún lado, la batería que incorpora Apple al iPhone Xs es e 2.716 mAh. Esto , combinado con el procesador A12 Bionic, hace que la performance del equipo alcance hasta un día y medio en uso extremo.

Incluso, el sistema de carga que tiene el celular es mucho más rápido que el iPhone X. Con tan solo conectarlo al toma corriente desde cero, tendrás como resultado 40 % en media hora y 100 & en 50 minutos.

También puedes cargar tu dispositivo con la carga inalàmbrica gracias a los materiales que componen la parte trasera del terminal.

CONCLUSIONES

El material y el diseño destacan por ser bastante elegantes. Nos ha gustado ni bien lo sacamos de la caja y nos hemos acostumbrado tanto que ya queremos adquirir uno. Adictivo.

El rendimiento es una de las cosas que también nos ha gustado. El tener procesador A12 Bionic hace que el terminal responda bien a aplicaciones pesadas. No hay paralización de por medio. Lo malo está en su sobrecalentamiento.

Las cámaras cumplen un fantástico trabajo. En la prueba a fondo nos ha gustado mucho más que la que hicimos de forma rápida.

El sonido es un tema que no hemos tocado a profundidad, pero el estéreo que te ofrece es bastante potente que otros teléfonos.

Lo malo, es que iOS no te ofrece mejoras de personalizar tu launcher. Todo lo tendrás disperso en la pantalla inicial. No existe cajón de datos.