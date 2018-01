Instagram: ¿videollamadas? Así será la nueva función de la aplicación

Instagram ha alcanzado popularidad entre los jóvenes, y es que la aplicación ha ido creciendo conforme se implementaban diversas funciones, como es el caso de los History, en la cual se publican fotos y videos que tienen una permanencia de 24 horas de publicado.

Esta característica, copiada de Snapchat, no solo es la única que mejorará, sino que ahora se prepara para lanzar la nueva herramienta que te permitirá realizar videollamadas.

Instagram ha visto en explotar mucho más su servicio de mensaje directo, y con ello introducir un mejor sistema de comunicación.

¿Cómo funcionará? La videollamada de vídeo se iniciará simplemente con pulsar un botón desde una ventana de chat, esperando a que el otro usuario descuelgue la llamada, tal y como sucede en cualquier otro servicio de este tipo.

De momento, como ya esperaréis, se trata de una característica en desarrollo sobre la que no se han revelado fechas concretas de lanzamiento, así que no vayas a buscar actualizaciones de la app de Instagram ya que no encontrarás ninguna posibilidad de hacer llamadas de vídeo aún.

Seguramente iremos conociendo más de esta función para Instagram a medida que se acerque su llegada definitiva, así que de momento nos quedamos tan sólo con la confirmación de que los desarrolladores trabajan en ello.