Instagram Stories: conoce cómo saber si alguien te bloqueo o no

Instagram se ha convertido en la red favorita de muchos jóvenes, tanto así que ha generado una gran migración por parte de los usuarios de Snapchat, ello luego desde que la app empezara a usar las denominadas historias o Instagram Stories.

Estas publicaciones, que se borran automáticamente pasadas las 24 horas, son utilizadas por varias personas y artistas del mundo para dar a conocer sus vidas o lo que están haciendo en un determinado lugar.

Estos Instagram Stories son vistas por cualquier usuario siempre y cuando no se lo impidas. ¿Cómo me doy cuenta que un amigo o compañero de trabajo me bloqueó de ver sus historias?

Existen varias razones, pero lo que te debes de asegurar es que tener una segunda cuenta. La manera más evidente de comprobar si alguien nos ha bloqueado es a través de otro usuario.

Si, al acceder al perfil de un usuario concreto desde otra cuenta de Instagram, comprobamos que aparece contenido que no es visible desde nuestra cuenta personal, es muy probable que ese usuario haya decidido ocultarnos el contenido de sus Stories por algún motivo.

Otra forma de comprobar si alguien nos ha bloqueado en sus Stories de Instagram, es accediendo a su perfil desde el navegador a través de una pestaña de incógnito. De ese modo, aparecerá tanto el contenido de su perfil como las Historias disponibles que se han publicado recientemente.