Instagram: con el siguiente truco podrás ver tu timeline en orden cronólogo

Instagram es la aplicación en donde todo el mundo desea colocar sus fotos y, a su vez, ponerle diversos filtros para que así luzcan realmente perfectos. Pero hay una cosa que a los usuarios le molesta.

Resulta que Instagram, desde el año pasado, cambió su algoritmo y cada vez que abres la app, lo primero que observarás es todo el contenido que tienen más likes, o son destacables. Es decir, no verás todo lo que tu amigo ha posteado en las últimas horas.

Pero eso se acabó. Ahora existe un truco para que puedas observar todo tu timeline de manera cronológica. Incluso, no necesitas instalar un programa de tercero al smartphone.

Lo primero que hay que hacer es localizar a los usuarios cuyas fotos queramos seguir. Para el caso, nosotros vamos a usar cualquier cuenta de Instagram. Tú tendrás que ir uno a uno. Ahora, debes colocar en tu navegador web esta URL, sustituyendo “elnombre” por el nombre de usuario (sin la @) del perfil de Instagram en cuestión.

El segundo paso es ir a Feedly y crearse una cuenta gratuita. Puedes hacerlo desde este enlace. Una vez la tengas creada, despliega el menú deslizando hacia la derecha y baja hasta donde pone “Add content”. Ahí pega la URL que has generado anteriormente. Verás que aparece el título del feed. Púlsalo y clica en el botón “+” de la parte superior derecha y crea una colección con el título que te guste. Nosotros hemos puesto “Instagram”, pero tú puedes ponerle el que quieras.

Conforme las cuentas que has añadido vayan publicando contenido, el RSS se irá actualizando e irá apareciendo en Feedly. Como puedes ver en las capturas de arriba, la foto se muestra sin problemas. Si pulsas sobre ella accederás a Webstagram, donde podrás ver el número de likes y los comentarios. Esta es otra de las limitaciones de este pequeño truco, y es que no puedes comentar ni dar “me gusta” en las publicaciones. Solo sirve para ver, pero no para interactuar.