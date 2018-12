Instagram cambiará radicalmente de diseño y así se verá en tu smartphone

Instagram es la aplicación que se ha convertido en la favorita de todos los jóvenes y adultos. En ella la mayoría cuelga sus fotos, videos, compartes sus historias y los decoran con una serie de elementos que hacen que sean mucho más dinámico.

Según WABeta Info los mensajes directos pasarán ahora a la esquina inferior derecha, dejando ver que Instagram quiere potenciar la accesibilidad de esta función, así como su uso. El acceso para ver nuestro perfil ocupa la posición superior derecha, ocupando el anterior espacio de los Mensajes Directos.

Asimismo, si uno quiere ver las historias de todos tus amigos, entonces puedes hacer un desplazamiento o arrastrar con tu dedo para que así puedas apreciar con más rapidez y orden las imágenes que se han colgado.

WaBetaInfo comenta que los cambios llegarán en el futuro, por lo que probablemente haya que esperar a finales de este año o principios de 2019 para disfrutar de esta nueva interfaz.

Por otro lado, ahora podrás ver también qué persona te sigue y qué persona no. De igual forma, Instagram mostrará si ambos se siguen. ¿Lo sabías?

Pues esto facilitará las cosas a muchos. De momento el color de Instagram se mantendrá blanco, tal como apostaron desde hace buen tiempo. Por otro lado, otra cosa que no se modifica es el color.

New Instagram UI to view posts on your feed: presenting "Cards", for iOS and Android!

In this new UI, the Profile and Direct tabs will be inverted!

The new changes will be available in future. pic.twitter.com/RVDNuuLvTk