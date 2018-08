IFA 2018: LG presentará su nueva línea de audio X Boom

En el IFA 2018 en Berlín, LG presentará su línea ampliada de productos de audio XBOOM que, además de mini componentes y productos All in One, ahora también incluyen altavoces Bluetooth portátiles XBOOM Go y altavoces inteligentes XBoom AI ThinQ.

El nombre XBoom siempre ha sido sinónimo de sonido potente en un ambiente festivo, el mismo tiene una participación a nivel mercado global de 35% entre las categorías de audio mini componentes y All in One. El mini componente XBOOM (modelo CK99) y el All in One (modelo OK99) son favoritos de la multitud con una salida de hasta 5.000 vatios, su DJ Pro que permite que cualquier persona se convierta en DJ con funciones creativas de mezcla y divertidos efectos de iluminación. Los fanáticos del karaoke pueden eliminar la pista vocal de casi cualquier canción, a través del Cancelador de Voz. Además, las ruedas del LG OK99 llevan la definición de “sistema de audio portátil” a un nivel completamente nuevo.

La incorporación de XBoom Go (modelos PK3 / PK5 / PK7) permite que incluso más amantes de la música disfruten de los beneficios de la experiencia en audio de LG. Con la avanzada tecnología de audio de Meridian, los altavoces XBoom Go brindan agudos nítidos y bajos mejorados, así como un sonido potente y preciso a pesar de su tamaño compacto.

De igual manera, el XBoom Go es el primer altavoz inalámbrico compatible con aptX ™ HD de Qualcomm para una excelente transmisión de audio sin pérdidas a 24 bits / 576 kbps de alta resolución que satisface a exigentes audiófilos. Además, se caracterizan por su iluminación ambiental multicolor, máxima portabilidad y estabilidad, por su larga duración de la batería y la resistencia a los elementos como el agua, por lo que son altavoces ideales para actividades al aire libre.

Por otro lado, los altavoces LG XBoom AI ThinQ están compuestos por el modelo WK7 y el modelo WK9 y cuentan con el Asistente de Google para ayudarlo a hacer las cosas solo con la voz. A diferencia de otros altavoces AI, la calidad del sonido de LG XBOOM AI ThinQ no es solo una ocurrencia tardía. La asociación de LG con Meridian ofrece todo el potencial de la experiencia de audio de las dos compañías, brindando sonido de alta fidelidad, definición vocal precisa y graves precisos. Además, LG colaboró con Google para integrar el Asistente de Google directamente en el producto como un hub doméstico, lo que permite que WK7 y WK9 controlen los dispositivos domésticos inteligentes.

“Al expandir nuestra marca XBOOM para incluir altavoces inalámbricos e inteligentes, LG abre nuevas posibilidades con XBOOM liderando todo nuestro negocio de audio para el hogar “, dijo Seo Young-jae, jefe de la división de negocios de convergencia de audio y video de LG’s Home Entertainment Company.

Asimismo, LG señaló que la compañía está impulsando su estrategia de audio al centrarse, ante todo, en la calidad del sonido, invirtiendo fuertemente en una amplia gama de iniciativas como la asociación con Meridian Audio, cuya tecnología se implementa en productos LG XBOOM. Meridian ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo e implementación de tecnologías de audio revolucionarias como Master Quality Authenticated (MQA) y también fue la marca de audio exclusiva para fabricantes de automóviles premium como Land Rover, McLaren y Jaguar.