IFA 2017: Sony lanza sus nuevos productos. Míralo aquí EN VIVO y EN DIRECTO

Sony presentará una serie de productos entre sistema de audio, cámaras y hasta smartphone en la próxima feria internacional de tecnología, IFA 2017, en un evento exclusivo que se desarrollará el próximo 31 de agosto.

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el lanzamiento de todos su nuevos dispositivos a través su página web usando el siguiente enlace. En ella podrás participar brindando tus comentarios y primeras impresiones sobre el terminal.

¡¡Misterio!! No podemos mostrarlos aún. Este jueves verán la luz en #SonyIFA. Sigue la transmisión en vivo: https://t.co/tHvthqjp6O pic.twitter.com/Q3EVyH2ttg — Sony América Latina (@SonyLatin) 29 de agosto de 2017

HORARIO

Los nuevos gadgets de Sony serán presentados a las 1 p.m., hora de Alemania. Si quieres verlo, entérate a qué hora empezará la transmisión.

Perú: 6 a.m.

Chile: 8 a.m.

Argentina: 8 a.m.

México: 6 a.m.

España: 1 p.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m.

qué lanzará sony

Al parecer se espera ver el Xperia XZ1 en la feria IFA 2017 el 31 de agosto. Recientemente filtraron imágenes reales del terminal y se puede apreciar que el fabricante japonés ha decidido seguir con el mismo diseño de los últimos smartphones, o sea, unos marcos bastante visibles.

El terminal podría contar con pantalla de 5,2 pulgadas con HDR, un procesador Qualcomm Snapdragon 835, 64 GB de almacenamiento interno, una cámara principal de 19 megapíxeles y una frontal de 13 megapíxeles.

Asimismo el lector de huellas parece que está en el botón de encendido, pero esto no ha sido confirmado. Además, el smartphone tiene resistencia IP65 e IP68 (agua y polvo).