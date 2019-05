Huawei P30: análisis del smartphone con cámaras Leica y notch en forma de gota

Rommel Yupanqui 10.05.2019 / 15:16 PM

La marca china Huawei no solo ha dado un pie adelante desde el 2017, con la salida del Huawei Mate 10 Pro, sino que se ha sabido adoptar y actuar rápidamente en la preferencia del usuario: más pantalla, notch pequeño, un celular con buena cámara, entre otros.

Es así como ha llegado el Huawei P30, un dispositivo que, aunque parezca un hermano gemelo del Mate 20 Pro, pero con diferente diseño, cuenta con una serie de detalles internos que lo diferencia.

Peru.com tuvo la oportunidad de probar este dispositivo, el mimso que ya se encuentra a la venta junto con el P30 Pro y el P30 Lite, que esperamos también realizar un riguroso review.

Para ello no solo hemos probado sus sensores firmados por Leica, sino también cómo funciona la velocidad del equipo, si responde a tareas pesadas o simplemente se estanca en ofrecer perfección en su molde. Aquí el análisis completo.

Analizamos el Huawei P30, la versión estándar de uno de los más recientes smartphone de la compañía china, y esto opinamos. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

diseño

En cuestión al diseño, el Huawei P30 nos sorprende con una gama de colores que otros dispositivos no desean arriesgar. Es así como nos llega un dispositivo denominado White Prism, el cual cambia de tonalidad dependiendo del ángulo en que lo coloques.

En la parte trasera observamos la triple cámara firmada por Leica las cuáles están ordenadas de manera lineal. Aunque es muy similar al P20 Pro, esto no le quita elegancia. Eso sí, en la versión Pro del P30 tenemos una pequeña camarita más.

En la zona frontal contamos con una pantalla de 6.1 pulgadas con medidas que van desde los 149.1 × 71.4 × 7.6 mm. Asimismo el peso del dispositivo es de 165 gramos así como un ratio de 19.5:9.

Asimismo, en la zona superior se encuentra la ranura para colocar la Nano SIM y MicroSD, así como en la parte inferior la entrada USB Tipo-C, el puerto jack 3.5 y el speaker de voz.

A los laterales contamos con los botones para subir el volumen, el de encendido y apagado. Por otro lado, cabe mencionar que tanto la parte posterior como la fachada están cubiertos de Gorilla Glass 5, lo que lo hace resistente a sobrevivir cualquier tipo de caídas.

Lo malo está en que se pegan las huellas. Por eso Huawei te regala un case de silicona para poder proteger tu P30.

pantalla

En relación a la pantalla. Parece ser que Huawei terminó escuchando a sus usuarios y eliminó el lector de huella físico, colocándolo en la pantalla. Un verdadero cambio que destina a que la nueva línea P y los Mate cuenten con esa tecnología a partir de ahora. Esto le brinda al P30 una mejor seguridad a tus cosas.

La pantalla es de 6.1 pulgadas con resolución QHD+ y ocupa alrededor de los 85.8% de la frontal. Lo malo es que no lleva consigo la pantalla curva que muchos anhelan tener en su actual dispositivo. Eso le puede restar mucho, pero nos conformamos con lo que tiene.

El notch bastante reducido permite que la visualización de las imágenes no se interrumpan. No molesta ni mucho menos hay pérdida en los videos o fotografías que miras o deseas enseñar a tus amigos.

Cuenta con 422 ppi lo que hace que los colores no se pierdan al momento de que lo expones al sol. Lo malo, nuevamente, captador de huellas. Hay que estar limpiándolo a cada rato. Parece ser una tendencia en el terminal.

procesador y rendimiento

El dispositivo que amarás por su velocidad. El Huawei P30 no se nos ha colgado por nada del mundo. Responde rápidamente ante cualquier aplicación que le hayas instalado.

Cuenta con Android 9.0 (Pie) y una capa de personalización de EMUI 9.1. Aunque nosotros le cambiamos el launcher, esto no deja de tener una personalidad bastante uniforme. Incluso, puedes ingresar a la tienda de Temas que hay en la tienda de Huawei.

La parte interna del terminal está compuesta por el Kirin 980, el último chip de la compañía el cual le brinda la inteligencia artificial, haciendo que tu teléfono aprenda contigo su desempeño en todo el día.

Pudimos bajar diversidad de juegos para probar si es que en algún momento el Huawei P30 perdía velocidad y nada. Con los 128 GB de memoria interna y 6 GB de RAM son suficientes para que los juegos no sufran. Puedes realizar trabajos como dibujos, jugar PUGB, Pokémon GO, etc.

Ni siquiera hemos tenido que preocuparnos por la calentura del terminal, el cual no es extremo. Al contrario, la energía se controla muy bien.

cámara

El Huawei P30 cuenta con una triple cámara Leica. Aunque no tenga el famoso sensor telescópico, cumple con su objetivo al registrar todas tus tomas.

Este cuenta con 40 megapíxeles en su cámara principal con tecnología SuperSpectrum (f/1.8), así como un gran angular de 16 megapíxeles (f/2.2) y 8 megapíxeles con zoom de 3x (f/2.4).

La primera opinión que tenemos con respecto a las cámaras del Huawei P30 es que no ha variado mucho con respecto al Huawei Mate 20 Pro del año pasado. Siguen teniendo las mismas variaciones, efectos, entre otras cosas.

Así toma fotos las cámaras del Huawei P30. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

El terminal te ofrece fotos destacadas cuando las condiciones de luz son favorables. El enfoque y desenfoque de los objetos es bastante rápido de forma automática.

Asimismo, no existe un pintado en el color de tus fotos, al contrario, esta se manifiesta de forma natural, sin contrastarlas mucho o quemarlas. La propia configuración de su inteligencia artificial trabaja en conjunto con el desenvolvimiento de las cámaras captando infinidad de opciones para que tus imágenes salgan bien.

Tanto el zoom de 3X como la cámara que te permite captar tomas panorámicas, son bastante notables.

El primero de ellos aprovechará todo lo que hay en tu espacio y te mostrará los objetos sin ningún tipo de deformación. Mientras que la segunda, es favorable para irse de viaje. Sin embargo, estos detalles se pierden en la noche.

En la oscuridad, las toma en “modo noche” ayuda mucho a registrar los verdaderos colores de un espacio con poca iluminación. Aunque se trate de un ligero avance con respecto a sus dispositivos del 2018, esperemos que el P30 Pro tenga alguna variación.

En relación a su cámara frontal, como no podía ser de otra forma, sigue siendo prometedor. El modo retrato funciona de manera correcta. Conviene que vayamos probando distancia mínima para conseguir el mejor efecto, pero una vez asimilado, los resultados llegan.

batería

Esto es algo que nos ha llamado la atención. Si cargas el Huawei P30 con cualquier cargador que no sea de la marca, tendrás el 50 % cargaddo en más de 40 minutos, pero si usas el original, tendrás el mismo porcentaje en 20 %.

Huawei nos ofrece un dispositivo bastante veloz, pero que también mejore su desempeño de ahorro de energía. En sus 3650 mAh de batería, hacen que el dispositivo no desgaste su energía por gusto, sino que se amolda a tu uso gracias a su IA.

Asimismo, tendrás una batería que dure alrededor de la jornada completa, incluso hasta 1 día y medio no se descargará todo. Algo que agradecemos a la compañía.

conclusiones