Huawei P20: ya puedes descargar los fondos de pantalla del smartphone

¿Quieres tener los fondos de pantalla del Huawei P20 antes de su lanzamiento en tu smartphone? Si tienes un Mate 10 Pro o un P10, podrás transformar tu celular en el nuevo dispositivo de la compañía china.

Poco antes de su lanzamiento, que será el próximo día 27 de marzo en París, no solo se han filtrado los modelos oficiales de cómo será el smartphone P20 de Huawei, sino los fondos de pantalla.

Todas ellas tienen una estructura 18:5 con el que se adoptarán ante cualquier pantalla de los tres teléfonos de la familia P20.

El Huawei P20 y el P20 Pro contarán con la tecnología de HiSilicon Kirin 970, mientras que el P20 Lite contará con el chip Kirin 659. El P20 Pro (anteriormente denominado P20 Plus) tendrá una batería de 4000mAh para alimentar su función Always on Display, mientras que el P20 tendrá una batería de 3320mAh.

Con respecto al software, el Huawei P20 Pro se lanzará con Android 8.1 Oreo así como EMUI 8.1. Aunque las filtraciones de los dispositivos han estado llegando a un ritmo acelerado , es probable que sigamos viendo aún más filtraciones en el tiempo previo al evento de lanzamiento.

Sin embargo, si estaba interesado en echar un vistazo a los fondos de pantalla de acciones del Huawei P20, no tiene que esperar hasta el evento de lanzamiento para hacerlo. Tenemos acceso a los 12 fondos de pantalla que se publican a continuación. Tenga en cuenta que estos fondos de pantalla se han reducido y están destinados a pantallas con una relación de aspecto de 18:9.