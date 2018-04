Huawei P20 Pro: así puedes activar la funcion Always On del smartphone

Muchos celulares, en la actualidad, traen la función Always On, una especie de pantalla encendida que te permite no solo ver la hora, sino algunos estados como notificaciones, la batería, fecha y año.

Huawei lanzó esta semana sus nuevos equipos de gama alta, entre ellos el Huawei P20 Pro. Este dispositivo cuenta con un truco si es que quieres ver la función de pantalla encendida en tu teléfono.

Lo mejor de todo es que no tienes que instalar ninguna función o aplicación de tercero para pider lograr que aparezca esta herramienta, por el contrario, si lo haces, terminarás por malograr tu pantalla.

Huawei P20 Pro tiene una función escondida para el Always On. Lo primero que debes hacer es ir a Ajustes, luego ingresar a Seguridad y Privacidadm luego observarás la pestaña Bloqueo de pantalla y claves.

Allí notarás la función Siempre mostrar información, actívalo y cada vez que apagues tu pantalla, verás las notificaciones en la pantalla cuando esta esté apagada.

Cabe precisar que no es tan avanzado como en otros dispositivos. Solamente verás la hora, la fecha y el porcentaje de la batería. Esperemos que Huawei pueda actualizar esta función bastante necesaria. ¿Te gustó?

Por: Rommel Yupanqui