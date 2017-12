Huawei P11: filtran posibles doble cámaras que tendrá el smartphone

Empieza un nuevo año, el 2018 está por llegar, y las diversas marcas están a punto de renovar sus creaciones del 2017. Es el caso de Huawei quien pretende lanzar, en el primer trimestre, su nuevo teléfono cuyo nombre podría ser Huawei P11.

Este celular de gama alta no solo tendrá un diseño todo pantalla, como ha circulado por distintos medios, sino que renovará su doble cámara trasera, y la frontal.

Según el popular tuitero Evan Leaks, quien siempre acierta con sus filtraciones, el nuevo Huawei P contará con un sistema de triple lente con zoom híbrido de cinco aumentos, 40 megapíxeles de resolución y una cámara para selfies de 24 megapíxeles, todo ello co-desarrollado por Leica, una colaboración que venimos viendo desde hace unos años.

Is the next Huawei P-series going to be an imaging powerhouse? A digital artist at one of the company's creative agencies added these "PCE Series" ads to their portfolio — claiming 40MP, 3 lens rear (5x hybrid zoom) + 24MP selfie, all Leica-co-developed. pic.twitter.com/t8w3VlL55L