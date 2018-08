Huawei lanza su nueva línea de accesorios y estos son

Con el objetivo de poder brindar más posibilidades de compra de accesorios, Huawei ha decidido lanzar por primera vez en el Perú la disponibilidad de dispositivos oficiales para brindar una experiencia 360 a todos sus usuarios

Entre los accesorios disponibles tanto de audio como de poder, los usuarios encontrarán audífonos, parlantes, baterías externas, cargadores y adaptadores.

Estos pueden conseguirse en un color estándar así como en diversos matices para que hagan juego con cualquier ambiente de tu hogar, o con la ropa que usas, en el caso de los audífonos.

¿Qué es lo nuevo que ha lanzado Huawei para el Perú? Conoce todos los nuevos accesorios que la compañía china ya empezó a comercializar en nuestro país.

Para disfrutar de la música todo el tiempo, los usuarios pueden adquirir los parlantes portátiles Swan en color blanco y dorado, un modelo inspirado en un cisne, con la posibilidad de conectar dos dispositivos en simultáneo. También, están a la venta los audífonos deportivos In Ear Bluetooth en color negro, los audífonos In Ear con micrófono en blanco y los audífonos In Ear Plus en su versión dorado y gris.

Para los celulares Huawei que tienen la entrada tipo C, están disponibles los audífonos In Ear que se adapta a este puerto. Además, Huawei ofrece los adaptadores de audífonos para que los usuarios puedan usar el de su preferencia sin ningún problema.

MAH

Para las personas que están buscando cargar su celular de manera constante, ahora la marca de tecnología ofrece la batería externa 10000QC en negro y blanco. Además, si se les ha extraviado el cargador, está disponible tanto el tipo C para la pared 15W como el cable tipo C 1M 5A.

Los accesorios oficiales de Huawei estarán a la venta en Coolbox, tanto en tienda como en la web. Los precios van desde los 19.90 soles y su disponibilidad varía de acuerdo a las distintas tiendas.