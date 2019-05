Huawei: ¿cuándo estará listo su propio sistema operativo?

Después de que Google haya suspendido su cooperación con Huawei debido a las sanciones de EE.UU., existen muchas interrogantes en torno al tema que ha sorprendido casi la última semana de mayo.

Muchos están preocupados y, por desconocimiento, piensan en vender o comprarse un nuevo equipo en donde el Android esté habilitado en un 100 %. Sin embargo, Huawei ha anunciado que ya está trabajando en su propio sistema operativo que alimente sus terminales.

¿Cuándo será eso? La revista china Caijing, por ejemplo, escribe que el sistema operativo Huawei es compatible con Android. Este podría ser el caso, por ejemplo, si Huawei dependiera de los componentes gratuitos del Android Open Source Project (AOSP). Pero Caijing afirma otra cosa: siempre que los desarrolladores recompilaran sus aplicaciones para el sistema, funcionarían un 60 por ciento más rápido que bajo Android.

Este sistema también debería estar dirigido no sólo a los smartphones. Más bien, Huawei planea usarlo en computadoras, tablets, smart TV y wearables. Caijing supone que el sistema estará listo este año, pero a más tardar en 2020.

Después de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declarara una emergencia de telecomunicaciones, Huawei terminó en la lista negra del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Como resultado, Google dejó de operar con Huawei el domingo pasado. Como resultado, los nuevos teléfonos inteligentes ya no recibirán nuevas versiones de Google para Android. Incluso el Play Store y otras aplicaciones de Google ya no pueden usar Huawei aquí. Sin embargo, los teléfonos inteligentes existentes no se ven afectados.

Hasta el momento el presidente de los Estados Unidos espera volver a conversar con la compañía para llegar a una salida regulatoria que pueda salvar a más de mil dispositivos afectados en el mundo.