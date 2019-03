"A huacho me fui": YouTube ya reconoce tus búsquedas aunque escribas mal

Si alguna vez escribiste “A huacho me fui” para encontrar a Queen o el famoso “Del chancho su huevo” y así hallar la música pegadiza de Cindy Lauper, pues ahora YouTube reconoce cualquier tipo de canción así la hayas escrito mal en el buscador.

Esta es una forma mucho más sencilla de realizar búsquedas en YouTube. Pues si escuchaste una canción en el carro y no captaste bien la letra, tan solo escríbela en la plataforma de video y aparecerá inmediatamente.

“A rili rili won”. Un tuitero conocido como El Hemotacrítico fue el primero en llamar la atención sobre esta curiosidad al contar que una profesora le reveló que sus alumnos se refieren a “Uptown Funk” de Bruno Mars como Totouro. Y que, de hecho, buscan en YouTube “Totouro Totouro To” y la página les devuelve lo que ellos andaban buscando.

¿Alguna vez escribiste \“Del chancho su huevo\” para hallar la música pegadiza de Cindy Lauper o \“A huacho me fui\” de Queen en YouTube? (Foto: Peru.com)

Otras canciones que se han probado son que “Endaaa” invoca a Whitney Houston y su “I Will Always Love You”, “Akenli” muestra el “Without You” de Mariah Carey, con un simple “Charanana na na” YouTube sabe que quieres oír el seductor “You Can Leave Your Hat On” de Joe Cocker, “Guan Chu Tri” da como resultado el tema de Sia Chandelier.

También funciona con nombres de bandas. Por ejemplo, al escribir “Eicidici” la plataforma de videos muestra como resultado “AC/DC”.

¿Cuándo llegará? No hay que esperar mucho pues ya está activa en YouTube la función para que las canciones que escribas mal puedan dar con lo que buscabas. Ahora no hay excusas para que encuentres lo que deseabas.