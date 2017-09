HTC U11 Review: probamos el smartphone y esto es lo que opinamos

HTC lanzó hace poco su nuevo smartphone en nuestro país, se trata del primer celular capaz de “exprimir”, el HTC U11. Este terminal, que tuvimos la oportunidad de recibir hace un par de semanas, fue sometido a una prueba a fondo.

No solo trae nuevas características como Edge Sense, resistente al agua y al polvo, eliminación del puerto jack, etc; sino también tecnología nunca antes vista en otro teléfono, los cuales señalaremos.

¿Qué opinamos del HTC U11? Si quieres saber los puntos a favor y en contra del terminal, este es el review que debes leer.

diseño

El HTC U11 trae un diseño bastante elegante. Lo que más llama la atención es la parte trasera del terminal, el cual está hecho totalmente de cristal líquido. En color azul es realmente bonito, aunque debemos decir una cosa, que se pegan todas tus huellas, no es oleofóbica.

Aunque eso no determine si es un buen teléfono o no, el HTC U11 resulta estupendo. Puede que es algo ancho y pesado, pero vayamos paso a paso en este análisis.

El teléfono tiene en la parte frontal una pantalla de 5.5 pulgadas y una cámara para selfies. Asimismo, el lector de huella digital, el cual es bastante rápido. Sin embargo, aunque HTC no descarta de que en un futuro muy cercano haga teléfonos con más pantalla y menos bordes, esta edición sigue los patrones de modernidad.

En los laterales están los botones de volumen, el de encendido y apagado, y una nueva tecnología, el Edge Sense, desde donde puedes hacer un squeeze u “exprimir” el celular para que haga diversas funciones según la fuerza en cómo oprimes el teléfono. Nosotros le colocamos el de captura de pantalla y abrir y tomar una foto con la cámara.

En la zona inferior está el puerto para carga y el speaker. Mientras que en la superior la bandeja para tus tarjetas MicroSD y NanoSIM. ¿Dónde está el puerto para audífonos? Pues este no está presente en el terminal.

Según mi opinión, HTC debió incluir esta salida para tu audio, aprovechando que el celular no es lo más delgado que digamos. Pero, según la compañía taiwanesa, este es el futuro. ¿Error o no? Lo dejamos que ustedes saquen sus conclusiones.

En la zona trasera, como ya hemos dicho, se encuentra ese cristal que despierta mucho a la vista. Además se encuentra el sensor flash y la cámara principal. De momento hay mínimos cambios en torno al HTC 10, pero veamos qué vendrá en el HTC U12.

pantalla

En cuanto a la pantalla, el celular tiene una frontal de 5.5 pulgadas Super LCD con resolución 1440 p. Este frontal está muy bien establecido. Los brillos no son ni tan exagerados ni muy opacos.

El HTC U11 incluye un modo para personalizar el color de la pantalla, quizás frío de serie. Por si tienes alguna preferencia concreta en cuanto a calidez o todo lo contrario.

¿Qué ocurre en la calle? Colocamos el smartphone en modo automático y responde prácticamente rápido a las condiciones de luz. Si le cae mucha iluminación natural, no opacará para nada tus notificaciones o alertas.

procesador y rendimiento

En el tema del procesador, el HTC U11 viene con Snapdragon 835. Lo mejor de todo es que no existe variación del producto como otras marcas sí lo realizan. El que viene a Perú cuenta con las mismas funciones que se venden en cualquier parte del mundo.

Tiene 4 GB de RAM y una memoria interna de 64 GB como para que puedas almacenar todo lo que desees. Si esto te queda corto, puedes expandirla hasta los 2 TB, clásico en HTC.

El celular de por sí es bastante rápido, responde con mucha fluidez y no se me ha colgado en ningún momento. Pude jugar carreras de autos, Pokémon GO, hasta Mario Run, y la verdad es que no hay lag de por medio. Muy limpio.

Y no hay que desprestigiar que viene instalado con Android 7.0 Nougat con una capa bastante bonita de HTC Sense.

audio

Seamos sinceros, si hay una palabra con la que podemos describir el audio del HTC U11 es esta: increíble. No solo por las bocinas que existen en el teléfono, los cuales reproducen en modo estéreo lo que tú desees, sino por sus auriculares.

Pese a que no trae el puerto jack 3.5, esto no impide a que no tenga buen sonido. Los audífonos que trae la caja son de tipo C. Cuando los conectas al dispositivo lo que hará es examinar tus oídos y adaptará el mejor audio para ti. Cabe resaltar que estos cancelan el ruído del exterior.

cámara

Según los expertos de Dxomark, el HTC U11 cuenta con una de las mejores cámaras del 2017, por encima del Google Pixel, el iPhone 7 y del Samsung Galaxy S8. En la parte frontal encontramos un sensor de 16 megapíxeles y en la posterior, de 12 megapíxeles.

¿Qué hizo HTC para que sus fotos salgan de lo mejor? Pues incorporar la tecnología Ultrapixel en su tercera generación. A la luz del día, las imágenes salen impecables. No hay motivo como para tener que retocar las fotos o colocarles filtro. Es suficiente.

Estas son algunas fotos tomadas por el HTC U11. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

El enfoque está entre los más rápidos del momento, y es preciso. Probamos acercarnos a flores, por ejemplo, y lograba descatar el elemento que deseamos fotografiar.

Las fotos son realmente llamativas en diferentes situaciones, con detalle justo pero un colorido y naturalidad a destacar. ¿Qué pasa en la noche? No hay problema. Pues el terminal tiene la particularidad de absorver la luz y hacer que las imágenes no salgan con ningún punto de ruido.

La frontal también es bastante notable, sobre todo porque cuenta con estabilizador. Los selfies que quieras tomarte serán de portada.

Finalmente en la grabación, esta es en 4K y tiene una nueva función, la posibilidad de registrarlo todo con un audio en 360 grados. Lo que brinda una experiencia muy buena.

batería

La batería es de 3.300 mAh. Si lo usas al extremo, no te durará hasta un día de funcionamiento; pero si es para revisar tus correos o el WhatsApp, la durabilidad será de día y medio.

Además de ello si te quedas sin batería rápido, puedes cargarlo en tan solo 30 minutos y tendrás ya el 100 % operativo el celular. ¿Qué sucede si quiero cargar el celular y escuchar música? Allí el problema.

conclusiones

EL HTC U11 destaca en diseño. Nos encanta mucho el cristal líquido colocado detrás del panel frontal. Muy elegante y sirve también a modo de espejo.

U11 destaca en diseño. Nos encanta mucho el cristal líquido colocado detrás del panel frontal. Muy elegante y sirve también a modo de espejo. Las cámaras son otro punto a favor. Basta que te encuentres en cualquier lugar con poca iluminación, y la tecnología del Ultrapixel 3 del terminal, hará una buena jugada para que tengas la mejor foto.

El audio es una de las cosas que tiene el dispositivo. El registro o escaneo de tus oídos para adecuar los sonidos, es lo mejor del terminal.

¿Qué hay con su característica de “exprimir”? Pues puede resultar bastante curioso, pero al fin y al cabo un truco que no creo que perdure en sucesivos modelos o cree una tendencia.

Por: Rommel Yupanqui