Historias clínicas electrónicas: ¿qué se necesita para que se inicie el proceso?

Rommel Yupanqui 30.10.2018 / 12:25 PM

Hace algunos meses atrás, el Gobierno anunció como medida principal en la salud la ejecución de llevar a cabo las historias clínicas electrónicas en nuestro país.

A través de la ley N° 30024, publicada en El Peruano, se indica que el Ministerio de Salud (Minsa) es la entidad indicada en realizar este tipo de fortalecimiento e inversión para llevar a cabo el proceso de modernizar todo un sistema de redes para acceder a las historias clínicas desde cualquier parte del país.

En febrero de este año, el Minsa indicó que los directores de los hospitales de Lima y los técnicos de dicha entidad vienen trabajando para acelerar el proceso de implementación del sistema de historias clínicas electrónicas en diversos nosocomios. ¿Cómo lo harán?

Los directores generales dieron a conocer el parque informático de sus hospitales, sus servicios de banda ancha, modelos de atención o citas del mes en curso, sistemas de referencias y contrareferencias, es decir sus sistemas propios de admisión que permitirán informatizar las historias clínicas electrónicas. Sin embargo, eso no es suficiente.

¿Se logrará tener para el 2021 el 75 % de historias clínicas digitalizadas, tal como fue anunciada por el Ejecutivo?

qué falta para implementar las historias clínicas electrónicas

Para ello Peru.com conversó en exclusiva con Andrés Segovia, gerente de negocios de Rayen Salud, quien no solo anunció que su empresa está interesada en participar en el concurso público para poder ser una de las principales empresas en desarrollar un software para el trabajo de historias clínicas en nuestro país, sino también, contó la experiencia y cuánto demoró en que Chile adopte este sistema que, aseguramos, sería muy importante en nuestro país.

Comentó que el proyecto para poder llevar a cabo el proceso de traspaso de historias en papel a la computadora, se necesitó ejecutar un plan de salud que comprendió en mejorar toda la red de sistemas tecnológicos de los centros de salud y una inversión por parte del Estado destinada para ese fin.

“Se define primero los materiales que se van a utilizar, estamos hablando de computadoras, impresoras, la conexión a internet. Con ello el hospital quedó dotado de todo un sistema para poder aplicar el software para acceder a las historias clínicas a través de una red compartida”, manifestó.

Indicó que Rayen Salud empezó a trabajar junto con el Gobierno desde el 2008 y que actualmente maneja el 45 % de historias compartidas a través de su sistema de instalación. Detalló igualmente que en todo el país se ha alcanzado el 85 al 90 % de conexión con el que se comparten las historias clínicas digitales.

Por otro lado, Segovia señaló que es algo utópico decir que el 2021, fecha del bicentenario peruano, se puedan lograr que el 75 % de historias clínicas sean digitalizadas.

“Para ello se necesita toda una modificación de maquinaria en nosocomios, así como capacitación de quienes estén a cargo del acceso a las historias clínicas electrónicas. No es tan fácil. Por lo menos estamos hablando de 10 años”, dijo.

¿En qué beneficiará al paciente la renovación de las historias clínicas? El especialista de Rayen Salud señaló que con la ejecución de los programas para acceder a la biografía del paciente, se podrán dar citas incluso hasta en menos de un día y ya la persona no deberá esperar 3 meses para ir recién al doctor.

Por otro lado, recalcó que un buen proceso es que toda la red de salud sea homóloga, es decir, que cada hospital no tenga su propio software, de lo contrario, nunca se integrarían y no solo se perdería tiempo, sino que no se compartirían datos de un determinado paciente.

puedes ver la entrevista aquí