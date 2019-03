Harry Potter: Wizards Unite ya se encuentra en Google Play y así puedes descargarlo

¡Por fin! Niantic ha mostrado los primeros avances de uno de los juegos más esperados por los fans del mago más popular del mundo, Harry Potter: Wizards Unite, el juego de realidad aumentada que ya se encuentra en Google Play y podrás obtenerlo pronto.

Según el portal la estrategia de juego es que tienes que encerrar o tomar posesión de algunos monstruos que aparecen en el camino. Al mismo estilo de Pokémon GO, se te mostrará un mapa y allí observarás no solo a los monstruos que deberás hechizar, sino también recompensas.

Las poképaradas en Harry Potter: Wizard Unite no son mas que una serie de mundos paralelos en donde podrás encontrarte con diversas criaturas. Asimismo, deberás pasar regularmente por las ahora llamadas posadas, que se encuentran en las ubicaciones de Muggle en todo el mundo, para recolectar alimentos y bebidas que repongan tu energía.

Cada vez que lances un determinado hechizo, deberás utilizar la energía de mago y así poder detener la magia maligna que lanzan los dementores.

Las batallas son también una realidad en el nuevo juego basado en el mundo ideado por J.K Rowling. Para poder luchar contra los enemigos, habrá que visitar las fortalezas y participar en los desafíos mágicos, y los jugadores podrán combatir con enemigos como mortífagos.

En los distintos vídeos compartidos en YouTube, podemos ver cómo será la mecánica de este tipo de batallas.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que los jugadores tendrán la posibilidad de especializarse en diferentes profesiones mágicas. Cada una, cuenta con sus propias habilidades únicas que servirán de utilidad en diferentes ocasiones, sobre todo en los desafíos mágicos.

De esta forma, se promueve la colaboración entre jugadores de todo el mundo ya que será recomendable formar equipo con magos de diferentes categorías y especializados en distintas habilidades.

También es importante destacar que Harry Potter: Wizards Unite será un juego de descarga gratuita, aunque existirán compras con las que desbloquear distintos elementos que, según sus creadores, no serán obligatorios para avanzar en el juego, aunque sí ayudarán a hacerlo más rápido.

Niantic y WB Games también han afirmado que el título estará disponible desde su lanzamiento en alrededor de 20 idiomas, entre ellos el español, y que existirá una variante adaptada para aquellos dispositivos Android que no sean lo suficientemente potentes como para asegurar la compatibilidad con la plataforma de realidad aumentada ARCore de Google.

Por ahora, lo único que nos queda es esperar a que Niantic y WB Games decidan llevar a cabo de una vez por todas el lanzamiento de este esperado juego, que lleva desde finales de 2017 creando expectación entre los Muggles de todo el mundo.

Si quieres tenerlo antes que nadie, ya puedes pre registrarte y ser uno de los primeros en recibir la noticia de la habilitación del juego en tu país.

Recuerda que esto será progresivo, al igual que Pokémon GO, para que los servidores no sufran caídas. De momento no se ha confirmado cuándo estará disponible.