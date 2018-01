Google Translate: ¡INSÓLITO! Esto ocurre si escribes "an an iq iq" en el traductor

Google Traductor no solo puede cantar, sino que oculta mensajes que la mayoría desconoce y está generando terror por la cantidad de frases que puede decir. ¿Lo has intentado?

A través de Google Translate, el traductor cuenta con más de 50 idiomas, los cuales el más raro es el Somalí. Si uno empieza a escribir las palabra “an an an an an an an”, automáticamente te saldrán frases sin sentido.

El traductor parece como si te comunicara algo en una palabra que casi no tiene sentido. Si a esto le agregas “iq iq iq”, verás que la frase cambia y notarás una frase mucho más extraña si la traduces al español.

“Por el momento el iq no lo hará”, te dirá Google Translate. Este hecho ha generado que diversas personas opinen que se trata de un código malo dentro del traductor; otros aseguran que alguien está detrás de ello y que quiere escapar.

Algunos, más allá de su imaginación, indican que son mensajes apocalípticos. Sea como sea, si deseas, pruébalo tú mismo y saca tus propias conclusiones. Te lo advertimos, no es broma.

Otros virales con Google Translate

1.Aserejé

Un clip en donde usa la versión instrumental del “Aserejé” y coloca toda la letra en el traductor. Para iniciar, da play a la canción y luego presiona el botón de “escucha” de Google. Aunque el resultado sea un poco raro, no deja de causar risa.

2.Google Translate conoce al bajo

Un usuario de YouTube decidió crear una increíble canción utilizando un bajo y Google Translate. El resultado es un video fascinante que tienes que ver si o sí. ¿Qué te parece?

3.Bohemian Rhapsody

El traductor de Google es el protagonista de este divertido video que traduce incorrectamente la letra de Bohemian Rhapsody, la popular canción del grupo Queen. Si eres fanático de esta banda y de Freddie Mercury debes verlo.

4.Trololo Song

Eduard Jil, barítono ruso conocido también como Mr. Trololó, fue el encargado de entornar el fabuloso tema que también tiene una versión realizada con Google Translate, como se conoce al polémico traductor de Google. Sin duda una canción que llega al alma.

objetos extraños en google maps

Es bueno resaltar que este pequeño extraterrestre no es la única rareza captada por Google Maps. A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas con el servicio de mapas de Google.

A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?