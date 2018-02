Google Traductor canta "Wannabe" de las Spice Girl y resultado se vuelve viral

Google Traductor se ha caracterizado por cantar y hasta rapear diversos temas de moda desde “Dura”, de Daddy Yankee; “Me gustan Mayores”, de Becky G, entre otras. Pero ahora Google Translate retrocede varios años atrás.

¿Te imaginas que el Traductor de Google cante “Wannabe” de las Spice Girls? Pues ahora se vuelve realidad. El popular tema que hizo que el grupo de chicas alcanzara la fama mundial ahora es viral por este video de YouTube.

“If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends”, dice la canción.

La voz robótica del traductor le da una particularidad a la canción. Incluso,

Juachixd, youtuber que hizo el sampleo de la canción, pide a sus seguidores darle más ideas de cuál podría ser el próximo tema que cante Google Translate.

¿Quieres escuchar el resultado? Entonces chequea este video de YouTube y alegra tu día escuchándolo. Aseguramos que te quedarás pegado y querrás buscar la pista original.

virales con Google Translate

1.Aserejé

Un clip en donde usa la versión instrumental del “Aserejé” y coloca toda la letra en el traductor. Para iniciar, da play a la canción y luego presiona el botón de “escucha” de Google. Aunque el resultado sea un poco raro, no deja de causar risa.