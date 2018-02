Google Traductor canta opening de Sakura Card Captor y hace llorar a sus fans por esta razón

Sakura Card Captor, el ánime, vuelve a las pantallas. El popular dibujo que conquistó a muchos a inicios del nuevo milenio, nuevamente está de moda gracias a una nueva saga que no hace mucho se acaba de estrenar.

Aunque la mayoría esté entusiasmado, algunos tratan siempre de recordar a la clásica Sakura y el clásico opening en español latino. Es por ello que sometieron a Google Traductor cantar dicha obertura.

“Yo quisiera, que supieras cuanto extraño tu presencia aquí. Y no puedo, no me atrevo es que si te veo no se que decir. Por qué, por qué quiero volar contigo por el cielo. Te daré mi amor, solo a ti. Quiero volar”, dice parte de la letra que fue colocada en Google Translate.

El resultado ha llamado la atención, pues la voz robótica de Google Traductor tiene una particularidad que a muchos les gusta el resultado, mientras que otros dicen que simplemente es insoportable.

La canción original de Sakura Card Captor se titula “Yo te atrapo, Tú me atrapas” (Catch you, Catch me) y el video donde Google Traductor canta el dichoso opening ya tiene más de 500 visitas. ¿Lo escuchas?

Aquí te dejamos el enlace de YouTube para que puedas sacar tus propias conclusiones mientras disfrutas de la canción y la cantas al mismo tiempo.

virales con Google Translate

1.Aserejé

Un clip en donde usa la versión instrumental del “Aserejé” y coloca toda la letra en el traductor. Para iniciar, da play a la canción y luego presiona el botón de “escucha” de Google. Aunque el resultado sea un poco raro, no deja de causar risa.

2.Google Translate conoce al bajo

Un usuario de YouTube decidió crear una increíble canción utilizando un bajo y Google Translate. El resultado es un video fascinante que tienes que ver si o sí. ¿Qué te parece?

3.Bohemian Rhapsody

El traductor de Google es el protagonista de este divertido video que traduce incorrectamente la letra de Bohemian Rhapsody, la popular canción del grupo Queen. Si eres fanático de esta banda y de Freddie Mercury debes verlo.

4.Trololo Song

Eduard Jil, barítono ruso conocido también como Mr. Trololó, fue el encargado de entornar el fabuloso tema que también tiene una versión realizada con Google Translate, como se conoce al polémico traductor de Google. Sin duda una canción que llega al alma.