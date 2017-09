Google Traductor canta "Chop Suey" de System Of A Down y es viral

Chop Suey es una de las canciones más populares de System Of A Down, incluso Abelardo Guitiérrez, conocido como Tongo, tiene su versión de este tema; sin embargo, no se compara a la cantada por Google Translate, el traductor de Google.

Como se sabe, Google Translate posee una opción que le permite “hablar” al traductor. Precisamente, esta función fue la utilizada para crear esta versión de Chop Suey que todos los fans de System Of A Down deben escuchar.

Como podrás observar en el video, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, la letra de Chop Suey de System Of A Down fue pegada en el traductor de Google y posteriormente cantada a su peculiar estilo.

Vale resaltar que esta no es la primera vez que el traductor de Google “destroza” una popular canción, anteriormente hizo lo mismo con “Despacito” de Luis Fonsi, “Loba” de Shakira, entre otros temas musicales.

Aquí la canción original

