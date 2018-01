Google Traductor canta "Chop Suey" de System of a Down y resultado se vuelve viral

¿Lo destruyó? ¿Quién no ha escuchado el tema Chop Suey de la banda norteamericana System of a Down donde se entona ese clásico estribillo que muchos pronuncian como “Iwachu”. Pues resulta que ahora se somete a una prueba de Google Translate.

El traductor de Google se encargará de cantar el tema de una forma muy divertida y cuyo resultado se ha convertido en viral en las redes sociales, sobre todo YouTube.

Cuando un joven simplemente copia toda la letra de la canción “Chop Suey”, automáticamente Google Traductor menciona lo que dice el texto y empieza a cantar.

¿Te pareció un buen resultado? La clásica canción data del año 2001, fecha en que tuvo un gran éxito en todo el mundo y con el que la banda, System of a Down, se hizo conocida.

Incluso, hasta el mismo Tongo creó su propia versión con una divertida pronunciación de la misma. ¿Cómo suena “Chop Suey” en el Traductor de Google? Compruébalo tú mismo.

El video de YouTube ya tiene miles de vistas y diversos comentarios que aseguran que lo que hizo la aplicación les resulta muy monótona, mientras que a otros demasiada risa.

chop suey interpretado por Tongo

Otros virales con Google Translate

1.Aserejé

Un clip en donde usa la versión instrumental del “Aserejé” y coloca toda la letra en el traductor. Para iniciar, da play a la canción y luego presiona el botón de “escucha” de Google. Aunque el resultado sea un poco raro, no deja de causar risa.