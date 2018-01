Google Traductor canta "El baño" de Enrique Iglesias y resultado tienes que escucharlo

Muchas personas se están preguntando si Enrique Iglesias ha sacado un tema que se llama “El baño”, y sí, te lo confirmamos. El español ha lanzado su más reciente éxito musical, generando mucha controversia no solo por el título, sino por el contenido de la canción.

Sin embargo, parece que el éxito le duró muy poco, pues el youtuber Juanchixd decidió mezclar la voz robótica del traductor de Google, Google Translate, e hizo cantar el tema.

El resultado se puede ver en YouTube, incluso muchos la han catalogado como mejor que la canción entonada por Enrique Iglesias. ¿Estás de acuerdo?

“Vamonos pal’ baño que nadie nos está viendo, si no me conoces nos vamos conociendo, Sé que suena loco, pero me gusta tanto estar un día más así yo no lo aguanto”, es parte de la canción del tema que ha conquistado YouTube en las últimas semanas.

Juanchixd ya ha alcanzado las 2.000 reproducciones y se ha vuelto viral en YouTube. Incluso, dicha cifra va en aumento.

Cabe resaltar que el canal de YouTube de Juanchixd también hace cantar a Google Traductor el opening de Digimon, así como los éxitos de Maluma, Shakira, Luis Fonsi.

virales con Google Translate

1.Aserejé

Un clip en donde usa la versión instrumental del “Aserejé” y coloca toda la letra en el traductor. Para iniciar, da play a la canción y luego presiona el botón de “escucha” de Google. Aunque el resultado sea un poco raro, no deja de causar risa.

2.Google Translate conoce al bajo

Un usuario de YouTube decidió crear una increíble canción utilizando un bajo y Google Translate. El resultado es un video fascinante que tienes que ver si o sí. ¿Qué te parece?