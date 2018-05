Google recuerda en su nuevo doodle a Tamara de Lempicka. ¿Quién es?

Muchos desconocen quién fue Tamara de Lempicka, especialmente los jóvenes. Es por ello que Google, a través de su nuevo doodle, ha renacido su figura como parte de la celebración de sus 120 años.

¿Quién fue Tamara de Lempicka? No solo fue una artista, sino que su figura resalta porque dejó un gran legado en el Art Deco, estilo artístico que surge en 1920 y tuvo gran influencia no solo en la pintura, sino en la arquitectura.

“Vivo la vida en los márgenes de la sociedad, y las reglas de la sociedad normal no se aplican a quienes viven al margen”, con esa frase Google quiere que recordemos a Lempicka.

En su blog describre que la muchacha nació en Varsovia, Polonia en 1898 y cuyo amor amor al arte comenzó a temprana edad. Cuando era niña, pasó un verano en Italia con su abuela, en donde inspiró su amor por los grandes pintores renacentistas italianos.

Tras el divorcio de sus padres, la enviaron a vivir con su rica tía en Rusia. Fue durante este tiempo que Lempicka estuvo expuesta a las vidas de la nobleza, así como a su futuro esposo, Tadeusz Lempicki.

Poco después de su matrimonio, comenzó la revolución rusa y Lempicka, ahora un refugiado, se mudó de San Petersburgo a París. Fue allí, en el apogeo del post-cubismo, donde comenzó su formación artística formal bajo la influencia de los pintores franceses Maurice Denis y André Lhote.

“Pocos artistas encarnaron el exuberante rugido de los años veinte más que la artista polaca Tamara de Lempicka. Su estilo de vida opulento y de ritmo rápido se manifiesta perfectamente en los estilizados temas de Art-Deco que celebró en sus pinturas. La primera vez que me encontré con el trabajo de Lempicka en su exposición de la Royal Academy en Londres, en 2004. Me sorprendió la escala y la habilidad de sus pinturas junto con su vida (¡tan colorida como su trabajo!). Elegí colocar un retrato de Lempicka en mi diseño con motivos que evocan los rugientes años 20 y 30. No es tarea fácil recrear el trabajo de ningún artista, pero espero haberlo hecho aquí”, destaca Google.

Aunque muchos no se han dado cuenta, antes de la existencia del doodle que se muestra en el portal del buscador estadounidense, se realizaron una serie de bocetos que los puedes ver en la galería que hemos preparado.

