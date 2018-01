Google Pixel 2: coloca este divertido fondo de pantalla animado en tu smartphone

¿Quieres saber cómo colocar el fondo de pantalla de la playa animada en tu smartphone? Google Pixel 2 trae esta novedosa animación conocida como live wallpaper, la cual observarás en tu pantalla frontal una serie de olas.

Según usuarios de Reddit, lo único que debes tener es contar con un celular con la versión de Android 6.0 en adelante, es decir, Marshmallow. Luego instalar un pequeño programa a través del siguiente enlace

No terminarás acabando con tu celular. Tras realizarlo, debes presionar cualquier parte de tu pantalla y seleccionar el fondo de pantalla instalado, que es el de las olas.

Notarás que este se establece sin ningún error, y no consume absolutamente nada de batería, así que no te preocupes. Lo único que te diremos es que si tienes una versión inferior de Android, esto no funcionará.

Asimismo, te recomendamos que es mejor que tengas un celular con resolución 18:9 a fin de que puedas disfrutar mejor de dicho wallpaper animado. ¿Quieres probarlo? Entonces hazlo tú mismo.