Google Maps: buscó la casa de su hermana en Inglaterra, hizo zoom y este detalle lo asustó

VIRAL. Los misterios siguen rondando en Google Maps. Muchas personas intentan buscar siempre detalles en el mapa a fin de darlos a conocer en las redes sociales, como es el caso de personas que se caen, el instante en donde se registró un robo, etc.

Sin embargo, otros momentos son encontrados con una simple búsqueda en Google Maps. Por ejemplo, un joven quiso encontrar la casa de su hermana en Inglaterra. Cuando tipeó la dirección, descubrió algo que lo dejó perplejo.

El muchacho solo colocó Hotel Stuart en Liverpool. Cuando hizo zoom, lo que halló fue algo salido de otro mundo. Un posible fantasma que había sido captado por Google y que quedó en la imagen congelada.

Resulta que dicha casa era un orfanato en Liverpool y que llamó la atención de muchas personas al ver la presencia de un fantasma de una niña llorando en la ventana.

“Estaba buscando un restaurante Fish and chips en Walton con Google Maps, cuando me encontré con el Stuart Hotel”, tuiteó en su cuenta de Twitter. “Algo en la ventana superior me llamó la atención. Entonces hice zoom con Google Street View y vi lo que sólo puede ser descrito como una cara extraña o un posible fantasma mirando por la ventana. Se ve claramente como una imagen fantasmal de una cara de aspecto maligno”.

Tras ello se hicieron varios experimentos para buscar entes paranormales. Pero nadie se explica qué fueron esas caras que se aprecian en la ventana. ¿Te resulta algo insólito? Ahora no podrás dormir.

Otros objetos extraños

Es bueno resaltar que este pequeño extraterrestre no es la única rareza captada por Google Maps. A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas con el servicio de mapas de Google.

A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)

3.Halcón Milenario

El reconocido ufólogo Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario. Si quieres verificar esto, debes escribir estas coordenadas (36°55’35.30’‘N 116° 0’25.41’‘W).

4.¿Nave extraterrestre en el Amazonas?

El canal de YouTube “secureteam10”, famoso por publicar hechos paranormales, subió un video que muestra una supuesta nave alienígena en plena selva amazónica. Si quieres verificarla, debes ingresar estas (10°16’06.2“S 64°36’22.7“W) coordenadas en Google Maps.

5.¿Un kraken?

Según reveló el reconocido ufólogo, Scott Waring, si escribías estas (63° 2’56.73“S 60°57’32.38“W) coordenadas en Google Maps encontrarías una misteriosa criatura marina que se parece mucho al mitológico Kraken.

6.¿Nave saiyajin?

Una misterioso y extraño objeto esférico fue descubierto en la Antártida por Google Maps. Los usuarios de las redes sociales quedaron asombrados, ya que se parece mucho a las naves que utilizaron los saiyajin en la serie Dragon Ball Z. Si quieres hallar esta “nave” simplemente debes escribir estas coordenadas (66°36’12.48“S 99°43’13.02“E).

7.¿Cangrejo gigante?

Google Maps sigue dando la hora en cuanto a imágenes controvertidas. En esta oportunidad encontró un cangrejo de gran tamaño en Gran Bretaña. Si no nos crees, debes ver este video de YouTube.

Los lugares más perturbadores captados por Google Maps

El youtuber Ángel David Revilla, mejor mundialmente como Dross, elaboró una lista de los 7 lugares más perturbadores del mundo que fueron captados gracias a Google Maps. ¿Quieres conocerlos? Te invitamos a revisar este video.

¿CÓMO NACIERONLOSDOODLE DE GOOGLE?

Google suele decorar las letras de su logo para celebrar los aniversarios de personajes célebres o fechas claves en el mundo de la ciencia o la cultura, como puede ser el nacimiento de Charles Chaplin, los ganadores del Nobel, el aniversario de ‘El Quijote’ o bien algún acontecimiento relevante o novedoso o el calendario gregoriano.

El famoso buscador ha sorprendido con doodles interactivos como por ejemplo con el que conmemoró el 30 aniversario de ‘Pac-Man’, que permitía jugar al famoso videojuego.