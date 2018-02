Google Maps: hallan la Baticueva de Batman y causa emoción en fans

Google Maps descubrió la baticueva ¿Lo sabías?. El mapa del buscador más grande del mundo ha dado con el clavo y muestra a todo el mundo lo que sería el refugio de Batman, la mansión de Bruce Wayne. ¿Existe de verdad? Claro que sí.

Gracias a la función Google Street View, el buscador te permite recorrer las grandes paredes de la morada del persona que interpretó Ben Affleck en la cinta “Batman VS Superman”. Esta se ubica exáctamente en Orion Charter Township (Michigan), cerca de un lago de las afueras de Detroit.

¿Qué puedes encontrar? Si tienes unas Cardboard o lentes de realidad virtual, podrás tener mejor experiencia en el paseo. Aquí podrás ver no sólo la decoración minimalista de la casa, sino también toparte con la mismísima Batimovil y hasta ver la pista de despegue del Batiavión.

También en dichos espacios se encuentra expuesto el traje de Robin, con el escrito hecho por The Joker “Ha Ha Ha, the Joke’s on You, Batman”, que Batman mantiene visible para conservar vivo el recuerdo de su compañero.

¿Quieres recorrer el sitio de una vez? Entonces aquí te dejamos el mapa completo para que puedas recorrer la mansión de Bruce Wayne con total tranquilidad y que nadie te moleste.

También puedes revisar nuestra galería de Google Maps y poder ver todos los detalles que se esconden dentro de la casa. ¿Irías?

objetos extraños en google maps

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)

3.Halcón Milenario

El reconocido ufólogo Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario. Si quieres verificar esto, debes escribir estas coordenadas (36°55’35.30’‘N 116° 0’25.41’‘W).

4.¿Nave extraterrestre en el Amazonas?

El canal de YouTube “secureteam10”, famoso por publicar hechos paranormales, subió un video que muestra una supuesta nave alienígena en plena selva amazónica. Si quieres verificarla, debes ingresar estas (10°16’06.2“S 64°36’22.7“W) coordenadas en Google Maps.

5.¿Un kraken?

Según reveló el reconocido ufólogo, Scott Waring, si escribías estas (63° 2’56.73“S 60°57’32.38“W) coordenadas en Google Maps encontrarías una misteriosa criatura marina que se parece mucho al mitológico Kraken.

Sin embargo, el biólogo Andrew David Thaler del Southern Fried Science reveló que el supuesto Kraken captado por Google Maps es en realidad una enorme roca que ha sido denominada Sail Rock por algunos investigadores.

6.¿Nave saiyajin?

Una misterioso y extraño objeto esférico fue descubierto en la Antártida por Google Maps. Los usuarios de las redes sociales quedaron asombrados, ya que se parece mucho a las naves que utilizaron los saiyajin en la serie Dragon Ball Z. Si quieres hallar esta “nave” simplemente debes escribir estas coordenadas (66°36’12.48“S 99°43’13.02“E).

7.¿Cangrejo gigante?

Google Maps sigue dando la hora en cuanto a imágenes controvertidas. En esta oportunidad encontró un cangrejo de gran tamaño en Gran Bretaña. Si no nos crees, debes ver este video de YouTube.