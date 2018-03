Google Maps: captan extraño mensaje para los "ovnis" en Suecia que te dará risa

Los mapas de Google Maps están llenos de hechos insólitos. Muchos aseguran que estos son captados de forma no adrede por el mapa de Google. En él podemos ver no solo a personas haciendo cosas graciosas, sino también deformadas, que les falta un brazo, etc.

Ahora se ha descubierto en Suecia una casa que no parece ser una cualquiera del vecindario. Al parecer el joven o la familia que hizo en dibujo en su patio quiere dar un mensaje.

Un chico navegó por Suecia para encontrar una iglesia antigua, cuando de pronto, mientras veía Google Street View, observó un mensaje que decía “Fuck you”.

EL hecho no pasó de allí, sino que se ha convertido en viral en las principales redes sociales. ¿Qué quiso dar a entender la persona que hizo esto? ¿Un mensaje para los ovnis?

Sea como sea, aquí te dejamos el mapa de Google para que saques tus propias conclusiones. No te olvides de compartir la nota con tus principales contactos y amigos en las redes sociales.

objetos extraños en google maps

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)

3.Halcón Milenario

El reconocido ufólogo Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario. Si quieres verificar esto, debes escribir estas coordenadas (36°55’35.30’‘N 116° 0’25.41’‘W).

4.¿Nave extraterrestre en el Amazonas?

El canal de YouTube “secureteam10”, famoso por publicar hechos paranormales, subió un video que muestra una supuesta nave alienígena en plena selva amazónica. Si quieres verificarla, debes ingresar estas (10°16’06.2“S 64°36’22.7“W) coordenadas en Google Maps.

6.¿Nave saiyajin?

Una misterioso y extraño objeto esférico fue descubierto en la Antártida por Google Maps. Los usuarios de las redes sociales quedaron asombrados, ya que se parece mucho a las naves que utilizaron los saiyajin en la serie Dragon Ball Z. Si quieres hallar esta “nave” simplemente debes escribir estas coordenadas (66°36’12.48“S 99°43’13.02“E).