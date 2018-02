Google Maps: buscó la tenebrosa ‘Casa de las brujas’ en México y halló algo que lo impresionó

México es uno de los países con mayor número de leyendas urbanas así como lugares misteriosos que ocultan escalofriantes historias. Sabiendo esto, un joven se propuso hacer un recorrido por diversas zonas del país para conocerlos. Antes de esto recurrió a Google Maps para ubicarse bien en las calles y no perderse. El primer punto de su travesía era la famosa ‘Casa de las brujas’ en la plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma. Ahí encontró algo que lo sorprendió.

Usando el Street View de Google este muchacho primero descubrió que la fachada del lugar, que se asemeja a un tétrico castillo, ahora se llama edificio Río de Janeiro. ¡Nada aterrador!

Según cuenta la leyenda, en este lugar, uno de los primeros edificios departamentales construidos en la ciudad de México , vivió una bruja, conocida como “Pachita”, que era visitada y consultada por políticos influyentes de la época por sus eficaces hechizos y “trabajos”.

Sabiendo esto, el joven buscó en Google Maps esperando encontrar algún indicio de las diferentes manifestaciones paranormales en el lugar, pues muchos aseguran haber visto a “Pachita” por los pasillos de la famosa ‘Casa de las brujas’.

Las imágenes captadas por el auto del Street View, muestran a muchas personas alrededor del lugar pero algo llamó su atención. Con forma miraba giraba la vista del lugar arrastrando el mouse para ver el modo 3D completo descubrió a un chico en bicicleta que aparecía en simultáneo en todas las tomas y en una de ellas incluso no se notan bien las llantas y parece que estuviera levitando.

Esto aterró al joven quien se quedó con una gran interrogante y compartió la imagen en sus redes sociales para que todos comentaran si se trataba de un fantasma afuera de la ‘Casa de las brujas’. Sin embargo, se llevó una gran desilusión.

Al parecer, esta era la primera vez que el chico usaba Google Maps y no sabía que las imágenes que se muestran son captadas por un auto de Street View mientras está en movimiento, por eso es normal ver al chico en bicicleta en diversas posiciones, conforme ambos avanzan por la vía. Y sobre sus dudas de si estaba levitando, pues un comentario le rompió la ilusión: “¿acaso no sabes que por el movimiento se difuminan algunas imágenes? No es ningún fantasma”.

Te invitamos a ver la galería de fotos en la parte superior y comprobar tú mismo lo que tanto temía el joven en Google Maps.

objetos extraños en google maps

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)

3.Halcón Milenario

El reconocido ufólogo Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario. Si quieres verificar esto, debes escribir estas coordenadas (36°55’35.30’‘N 116° 0’25.41’‘W).

4.¿Nave extraterrestre en el Amazonas?

El canal de YouTube “secureteam10”, famoso por publicar hechos paranormales, subió un video que muestra una supuesta nave alienígena en plena selva amazónica. Si quieres verificarla, debes ingresar estas (10°16’06.2“S 64°36’22.7“W) coordenadas en Google Maps.

5.¿Un kraken?

Según reveló el reconocido ufólogo, Scott Waring, si escribías estas (63° 2’56.73“S 60°57’32.38“W) coordenadas en Google Maps encontrarías una misteriosa criatura marina que se parece mucho al mitológico Kraken.

Sin embargo, el biólogo Andrew David Thaler del Southern Fried Science reveló que el supuesto Kraken captado por Google Maps es en realidad una enorme roca que ha sido denominada Sail Rock por algunos investigadores.

6.¿Nave saiyajin?

Una misterioso y extraño objeto esférico fue descubierto en la Antártida por Google Maps. Los usuarios de las redes sociales quedaron asombrados, ya que se parece mucho a las naves que utilizaron los saiyajin en la serie Dragon Ball Z. Si quieres hallar esta “nave” simplemente debes escribir estas coordenadas (66°36’12.48“S 99°43’13.02“E).