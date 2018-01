Google Maps: buscó a sus amigos en universidad de Perú y lo que halló, lo aterró

¿Cuántos errores tendrá Google Maps? El mapa de Google sirve no solo para ubicarnos, sino también para conocer las calles, ver nuestra casa, ver el tráfico, dónde debemos dirigirnos en nuestra ruta, etc. Sin embargo, también tiene una serie de bug que no han sido arreglados.

Es el caso de un joven que quiso buscar el lugar donde estudia. Su universidad, ubicada en el distrito de Surquillo, Lima, Perú, es uno de los lugares donde las cámaras de Google Maps ingresaron para registrar todo a su paso.

Con el objetivo de ver si realmente sus compañeros de estudio fueron captados, revisó el mapa. Cuando los encontró, no creerás de la forma en cómo aparecieron.

Le dio tanto pánico que cerró el mapa de Google para así pasarle el susto. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues la mayoría de sus amigos aparecían con la cabeza cortada.

Este error es muy común en el mapa pues, ante un movimiento brusco que realizan las personas al pasar por el carro de Google, hace que estos salgan mutilados y sin cabeza.

Si deseas ver lo que encontró en Google Maps, entonces chequea la siguiente galería o también puedes visualizar el mapa de forma original para que saques todas tus conclusiones.

Otros objetos extraños

Es bueno resaltar que este pequeño extraterrestre no es la única rareza captada por Google Maps. A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas con el servicio de mapas de Google.

A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)

3.Halcón Milenario

El reconocido ufólogo Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario. Si quieres verificar esto, debes escribir estas coordenadas (36°55’35.30’‘N 116° 0’25.41’‘W).