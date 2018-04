Google Maps: buscó playa de España y captó a atrevida pareja haciendo esto frente a todos

España es un país que se caracteriza por tener varias playas que son consideradas dentro de las mejores de Europa. Por esa razón, un usuario de Google Maps recurrió a esta herramienta para buscar uno de los destinos turísticos más bellos del país ibérico: la playa de La Concha, en San Sebastián. Al ubicar el lugar, pudo comprobar que se trata de un paradisíaco balneario altamente recomendable para visitar en algún periplo a tierras españolas. Sin embargo, en plena búsqueda encontró una imagen que lo dejó algo inquieto y hasta sorprendido.

Google Maps viral. La playa de La Concha es, junto a la de Ondarreta, el lugar preferido para visitantes locales y extranjeros. Ambas destacan por su pintoresco paseo frente a la bahía y su infinidad de restaurantes de élite que son dirigidos por chefs de mucho prestigio.

Gracias a la herramienta Street View, el cibernauta pudo recorrer la orilla de la playa de La Concha y así comprobó que sus aguas son muy tranquilas, casi cristalinas y que se puede ir tranquilamente en familia y amigos para pasar un agradable día de sol.

Sin embargo, una foto de Google Maps llamó su atención poderosamente pues vio a una pareja en una situación demasiado cariñosa – y a la vez comprometedora – a plena luz del día y ante la vista de las demás personas que disfrutaban del mar y la brisa.

La referida imagen de Google Maps no se aprecia del todo nítida, es más, podemos decir que se ve algo borrosa; sin embargo, no hace falta ser tan observador como para no darse cuenta de que la pareja que aparece en la foto está demasiado ‘caliente’. ¿Será por la temperatura del lugar?

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?