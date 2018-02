Google Maps: buscó el glaciar Pastoruri y encontró raros detalles que lo asustaron

Un usuario de Google Maps realizó una búsqueda virtual del glaciar Pastoruri, situado en el departamento de Áncash, en Perú, pues quería saber qué tan imponente era el que es considerado uno de los principales atractivos turísticos del país. Sin embargo, al navegar por ese lugar de forma virtual encontró unas imágenes que lo asustaron.

Gracias a Google Street View, la herramienta de Google Maps que permite recorrer lugares, calles, plazas y ciudades de todo el mundo, el cibernauta llegó hasta el glaciar que se encuentra en la cara norte de la cima del nevado Pastoruri, a más de 5.200 metros de altura.

Al navegar por el lugar, pudo ver extrañas presencias en la parte alta de la montaña como, por ejemplo, la figura de una mujer de espaldas que no tiene pies o la silueta de las extremidades inferiores de otra persona – probablemente un turista – cuyo cuerpo completo no se llega a divisar.

¿Y es que habrá actividad paranormal en el Pastoruri? ¿Pudo ser capaz Google Maps de registrar presencias del más allá en ese maravilloso lugar? La respuesta es sencilla: no. Las imágenes ‘extrañas’ que puedes ver en la galería de fotos que acompaña esta nota viral fueron captadas así por un error interno de la cámara de Street View, que tomó las instantáneas en movimiento y no pudo procesarlas de forma correcta al momento de la edición.

En realidad las personas que aparecen en las fotos sí son de este mundo y no se les ve con el cuerpo completo por un error del dispositivo de Google Maps. No hay nada que temer y no es cierto que en el Pastoruri hayan fantasmas o entes del más allá.

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)

3.Halcón Milenario

El reconocido ufólogo Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario. Si quieres verificar esto, debes escribir estas coordenadas (36°55’35.30’‘N 116° 0’25.41’‘W).